"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha subratllat aquest dimecres que les forces independentistes no donaran suport als pressupostos del govern espanyol si no hi ha algun “moviment polític” en la línia del reconeixement del dret a l’autodeterminació de Catalunya.

En resposta a preguntes dels periodistes l’acte on ha anunciat el guanyador del XXX Premi Internacional Catalunya, Torra ha recordat que només han donat “un xec en blanc” a Sánchez “que va ser per fer fora Rajoy”. Ha afegit que des del mateix dia de la moció de censura “hem demanat sempre al mateix”: “Una solució política que passi per l’exercici del dret a l’autodeterminació”.

“Per votar els pressupostos vam posar aquestes condicions i no ha canviat res des d’aleshores. Som on érem”, ha constatat.

“Em sembla que ha quedat clar tant el partit demòcrata ERC han deixat clar que si no hi ha un moviment polític en aquesta línia els pressupostos no només no s’aprovaran sinó que ni tan sols es permetria la seva tramitació”.

Per això, ha demanat a Sánchez que sigui “valent” i faci un gest polític. “Si es mou, si hi ha una decisió política en l’exercici del dret a l’autodeterminació sap que comptarà amb el suport per aprovar els pressupostos”.

El Consell de Ministres preveu aprovar els comptes a la reunió d’aquest divendres i presentar-los al Congrés el pròxim dilluns, tot i que no disposa per ara de prou suports per tirar-los endavant.

Torra ha volgut desvincular la negociació dels comptes del diàleg amb l’Estat. “Nosaltres dialogarem sempre hi hagi pressupostos o no, perquè la bandera del diàleg és la nostra bandera”, ha garantit.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (9-1-2019)