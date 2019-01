"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

'Si tu no salves Sánchez ells tornen o que no ens tornin a venir amb la mateixa cançó?'

Hibernació de la mobilització política. Al carrer no li arriba un missatge nítid. ¿Govern del 21 de desembre o govern efectiu? (tan efectiu com és possible donades les circumstàncies d’emergència nacional) Creure per enèsima vegada que si tu no hi vas (i dones suport als socialistes) torna la dreta o ja s’ho faran, no és problema nostre?"

Antoni Bassas

Milers i milers de catalans es pregunten on som. Després d’anys de sortir al carrer i de mobilitzar-se per tot, es pregunten si l’única alternativa és esperar el judici a finals de mes, enrabiar-se quan vegin els presos a la tele defensant-se d’acusacions basades en mentides i convertir les sentències al mes de juny com un senyal per tornar a sortir al carrer. Els partits no diuen res, l’ANC i Òmnium mantenen allò que en diríem un perfil baix i no fem més que sentir que si els independentistes no voten els pressupostos de Sánchez caurà el govern socialista espanyol i governaran Casado, Rivera i VOX, valgui la redundància. A sobre, els ganivets indepes van que volen a Twitter.

El resultat de tanta repressió i de la falta d’unitat estratègica és la desorientació. No és que la majoria hagi canviat d’idea, sap que la democràcia a Catalunya continua sota l’atac d’institucions espanyoles que s’omplen la boca de l’estat de dret, però molta gent està vivint un cert replegament interior.

Part del que passa s’explica amb un parell de notícies d’avui. La consellera Dolors Bassa ha demanat des de la presó, a RAC1, que no es deixi caure el govern de Pedro Sánchez, perquè l’alternativa de la superdreta espanyola seria molt pitjor.