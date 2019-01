"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

"El debat sobre la tramitació dels comptes de Sánchez aterra al Govern "

Torra manté la negativa als pressupostos estatals si no hi ha gestos sobre l'autodeterminació mentre el PDECat, dividit en el debat, tractarà dilluns la qüestió amb Puigdemont a Waterloo

En les properes setmanes, l'independentisme ha de prendre una decisió estratègica: permetre -o no- la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat. El debat és viu, no hi ha cap decisió definitiva presa i ja ha arribat al Govern, segons ha avançat aquest matí RAC1 i assenyalen diverses fonts consultades per NacióDigital.

El president de la Generalitat, Quim Torra, no valida gestos cap a Pedro Sánchez fins que no faci una proposta sobre autodeterminació. Ho tractarà amb Carles Puigdemont aquest divendres a Waterloo, on ja va ser-hi dimecres la consellera de la Presidència, Elsa Artadi. Les fonts consultades indiquen que hi ha consellers favorables a permetre que els comptes es tramitin, però d'altres aposten per mantenir la negativa.

El debat, com bona part de les discrepàncies estratègiques que afecten l'independentisme, té dos bàndols diferenciats: un de més pragmàtic, partidari de donar temps al diàleg amb Madrid -hi ha prevista una nova reunió entre executius per aquest mes de gener-, i un de més dur que proclama el "no a tot" .

Aquesta divisió ja es va fer evident en la reunió de dilluns de l'executiva del PDECat, dins la qual hi ha més partidaris de la tramitació dels comptes que de fer el contrari. Entre els que reneguen de qualsevol acord amb Sánchez hi ha Míriam Nogueras, vicepresidenta del partit i propera a Carles Puigdemont, que dilluns es va tornar a discutir amb Ferran Bel, responsable d'afers econòmics dels nacionalistes al Congrés dels Diputats.

El president a l'exili, segons recalquen fonts governamentals i de Junts per Catalunya (JxCat) consultades, tindrà molt a dir en la votació definitiva sobre la tramitació dels pressupostos. En públic, Puigdemont és dur amb Sánchez, i ahir reaccionava amb contundència davant la proposta del líder del PSOE sobre la disposició addicional tercera avançada per NacióDigital. Artadi va tractar amb el president a l'exili l'escenari pressupostari i també la conveniència -o no- de fer el salt a l'Ajuntament de Barcelona al costat de Joaquim Forn, candidat de consens de la Crida i el PDECat.

Torra, que està allunyat de la vida interna dels partits, segueix insistint que si no hi ha cap gest sobre l'autodeterminació no hi ha espai per donar llum verda al debat sobre els comptes de Sánchez. En un acte organitzat per Vilaweb, el president de la Generalitat va assenyalar que si els grups parlamentaris d'ERC i el PDECat validen els comptes de Sánchez sense el vist-i-plau de l'executiu, hi haurà una crisi de Govern. Joan Tardà, portaveu dels republicans a Madrid, ha assenyalat aquest dijous que serà el partit qui decidrà sobre els comptes, i ha recordat que l'executiu no és "monocolor". Entre els contraris a avalar els comptes de Sánchez hi ha Miquel Buch, conseller d'Interior, i Laura Borràs, titular de Salut

Les dues formacions tenen reunions rellevants en els propers dies. ERC reuneix l'executiva a Ginebra, Suïssa, on resideix Marta Rovira, la secretària general dels republicans, mentre que el PDECat se citarà de forma extraordinària dilluns vinent amb Puigdemont a Waterloo. Tant els republicans com els nacionalistes donen per fet que el vot negatiu al contingut dels pressupostos es pot donar per fet -sobretot si no hi ha gestos-, però els matisos arriben quan es parla de la tramitació.

El president del PDECat, David Bonvehí, no va tancar la porta dilluns a presentar una esmena a la totalitat, a partir de la qual es podrien negociar contrapartides i acabar-la retirant.

El futur de la legislatura

Els partidaris de tramitar els pressupostos asseguren que, amb el nou temps de diàleg obert amb Sánchez a partir de la cimera del 20 de desembre, cal abonar el terreny per arribar a acords. Les posicions estan "molt lluny", com admetia dimarts Artadi en la roda de premsa posterior al consell executiu, però a partir dels propers dies la Generalitat començarà a enviar documents a la Moncloa per establir els termes de la futura reunió a Madrid entre la consellera, el vicepresident Pere Aragonès, la vicepresidenta Carmen Calvo i la ministra Meritxell Batet, ja presents a Pedralbes.

Entre l'argumentari dels qui aposten per permetre el debat parlamentari dels pressupostos figura que deixar caure Sánchez -una possibilitat que la consellera Dolors Bassa, empresonada, demana evitar- podria comportar la convocatòria d'eleccions espanyoles i l'arribada al poder del tripartit de dreta extrema materialitzat a Andalusia. "Hem de veure si ens convé més tenir Sánchez a la Moncloa o el risc d'unes eleccions anticipades", sosté un alt dirigent del PDECat consultat.

La Generalitat començarà a enviar documents en els propers dies a la Moncloa per preparar la reunió d'aquest mes entre Artadi, Aragonès, Calvo i Batet

Des de la moció de censura, la governabilitat d'Espanya ha tornat al centre del debat català. L'independentisme va avalar el líder del PSOE sense contrapartides, però per als pressupostos reclama gestos evidents i palpables.

Torra, al capdavant d'un Govern divers en el qual conviuen estratègies a llarg termini no sempre coincidents, ha de fer equilibris entre els qui defensen el "no a tot" cap a Sánchez i els qui volen transitar un diàleg de resultat incert. El veredicte, d'aquí a unes setmanes.

D'altra banda, Joan Tardà ha respost avui a la negativa de Torra a aprovar els pressupostos dient que ERC ho decidirà de forma totalment independent d'aquesta decisió.Així, doncs, més lenya al foc i més incertesa.

