"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

El conseller d’Interior, Miquel Buch, ha afirmat aquest dijous que, després que el jutge hagi decidit arxivar les querelles i denúncies presentades contra els Mossos d’Esquadra sobre la documentació que portaven a cremar a la incineradora de Sant Adrià de Besòs, aquells que els van “posar el dit a l’ull” haurien de, “com a mínim”, disculpar-se. “En un país normal, amb polítics, estaments i mitjans de comunicació normals, quan s’han dedicat durant tants mesos a assenyalar un cos policial respectat en l’àmbit internacional, el mínim que haurien de fer és retractar-se i demanar disculpes”, ha assenyalat Buch.

Preguntat per si podrien denunciar per danys i perjudicis ocasionats contra el cos de Mossos, Buch ha respost que encara és massa d’hora per decidir-ho. “El que fa falta és que tothom analitzi com ha anat. Mentre uns quants no paraven d’acusar el cos, els Mossos van esperar-se a donar explicacions a qui pertocava, el jutge”, ha contraposat.

Per al conseller d’Interior, la interlocutòria del jutge “deixa clar” que els Mossos van treballar amb els “criteris policials de prevenir i perseguir el delicte”, amb els “criteris de legalitat” i amb els “criteris de discrecionalitat, que qualsevol cos policial té”.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (10-1-2019)