"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

9 anys són els que Enric Hernández ha estat al capdavant de El Periódico de Catalunya. Temps suficient per a carregar-se una capçalera reputada a Catalunya i identificada amb valors progressistes. Quasi una dècada per acabar enfonsant el rotatiu en vendes i per a convertir-lo al servei de les clavegueres de l’Estat i de l’ideari de PP i Ciudadanos.

La maquiavèl·lica casualitat ha volgut que justament un any després de l’esperpèntica i falsa portada del diari on assegurava que els Mossos havien intentat destruir la famosa “The Nota” de la CIA, hagi transcendit que Hernández té tots els números per fugir del grup ZETA, en pèrdues i reducció de plantilla constant, per anar a dirigir RTVE a Madrid.

Una recompensa a la seva tasca contra el procés que ja va intentar el Gobierno del PP de la mà de Soraya Sénz de Santamaría i que es va veure frustrada per la moció de censura a Mariano Rajoy i el canvi a la Moncloa.

Però el PSOE ha demostrat que, una vegada més, en temes contra Catalunya és calcat al PP i Hernández havia de ser recompensat sí o sí. Cal recordar que Hernández, durant la seva etapa com a corresponsal a Madrid, va forjar amistat amb Alfredo Pérez Rubalcaba, portaveu del grup socialista i ministre de l’Interior. Allà va anar traçant el que seria el seu perfil com a peó al servei dels poders fàctis espanyols per anar contra el procés. No en va, El Periódico ha pogut sobreviure (gràcies al seu bel·ligerant paper contra tot allò amb deix independentista) malgrat acumular un deute de més de 100 milions d’euros.

Hernández substituiria Eladio Jareño, ja que Cs l’ha proposat per formar part del consell d’administració de la Corporació de Mitjans catalans segons ha pogut saber Vertele.

El Periódico té moltes possibilitats d’acabar en mans de Mediapro si, finalment, Jaume Roures decideix fer el pas i comprar-lo.

Informa:LAREPUBLICA.CAT (10-1-2019)