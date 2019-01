"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

L’arxivament del cas contra els Mossos d’Esquadra per haver, presumptament, incinerat documentació sensible just el dia abans de la declaració d’independència del 27 d’octubre del 2017 ha provocat la duríssima reacció del president a l’exili, Carles Puigdemont, contra El Periódico, que en el seu moment va publicar en portada que entre la documentació que els Mossos van portar a la incineradora hi hauria la suposada ‘note’ on els Estats Units alertaven els Mossos d’Esquadra del perill d’un atemptat a la Rambla de Barcelona, dies abans dels atemptats del 17 d’agost.

“Els miserables ho seran per sempre. Ells, els seus editors, els seus finançadors, els amics del rei... tot se sabrà. Paciència. Tenim temps: a les presons i a l'exili ens recordem cada dia de tots els miserables”, ha piulat Carles Puigdemont aquesta matinada.

De fet, El Periódico obvia completament la qüestió en la seva portada impresa d'aquest dijous, on no apareix cap entrada referent al fet que el jutge d'instrucció 22 de Barcelona va arxivar el cas contra els Mossos per portar a cremar documentació a la incineradora de Sant Adrià.

Avui, aquest diari opta per donar transcendència al pacte a tres bandes entre PP, Cs i Vox a Andalusia, una elecció que permet, de retruc, evitar parlar d’un tema que, en contrast, va permetre oferir portades molt dures contra la gestió dels Mossos ―i de la seva direcció política― durant les convulses jornades d’octubre del 2017 en els mesos posteriors.

Així, el 22 de gener del 2018, aquest diari va publicar en portada que els Mossos van "intentar destruir l'alerta dels Estats Units", afegint que el 26 d’octubre va ser incautat a la incineradora “l’original sobre la Rambla i un dossier intern”.

En aquell moment, els atacs contra els Mossos d'Esquadra i el seu major, Josep Lluís Trapero es van enfocar per part d'aquell mitjà en la suposada existència d'una informació provinent dels Estatrs Units en relació a l'etemptat del 17 d'agost.



Resposta del director d''El Periódico'

Al seu torn, el director d'El Periódico, Enric Hernàndez, ha respost el president assenyalant que la decisió del jutge no desmentiria la informació publicada en el seu moment pel diari.

En un tuit, Hernàndez ha desafiat els "que amenacen o difamen" a "aclarir què desmenteix el jutge", ja que al seu parer, l'arxivament de la causa no nega "que l’alerta sobre la Rambla aparegués a la incineradora", sinó únicament que "els dossiers sobre polítics eren legals". "Prou mentides", ha afegit.

Amb tot, la decisió del jutge sí que deixa en evidència la informació d'El Periódico relativa als dossiers policials, ja que el diari va avalar la teoria de la policia espanyola segons la qual els Mossos "controlaven polítics del PP, Cs, PSC i PDeCAT".

Informa:ELNACIONAL.CAT (10-1-2019)