"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

El Palau de la Generalitat acull aquest dijous el lliurament de les medalles d'or de la Generalitat de Catalunya. Els guardonats aquest any són l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell; president del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) fins que va ser destituït pel 155, el jurista Carles Viver Pi-Sunyer, i l'estudi d'Arquitectes RCR. El primer en recollir la medalla ha estat Pi-Sunyer que en la seva intervenció ha defensat el procés cap a la independència assegurant que tot i que els seus detrectors pensin el contrari a Catalunya "no hem tornat a la casella de sortida" i que "s'han posat els fonaments estables per assolir l'objectiu".

El jurista Enoch Albertí ha estat l’encarregat de glossar la figura de Viver Pi-Sunyer, també ex-magistrat del Tribunal Constitucional. Ha destacat que “no és freqüent en la història” que s’atorgui aquesta medalla de la Generalitat a juristes. De fet, ha assenyalat que abans només s’ha concedit en dues ocasions. Albertí ha subratllat el paper del dret en la conformació de la “personalitat catalana” i ha recordat que, a partir d’aquest, es “modela la nostra cultura” i, per això, els juristes són “peces essencials”. Pi-Sunyer, ha remarcat Albertí, “és un dels juristes més destacats del nostre temps” i ha subratllat la seva “vessant acadèmica i la seva dimensió de servei públic”, en llocs on ha deixat “empremta”.

Albertí ha posat èmfasi especial en el paper de l’ex-magistrat n els treballs per fer possible el referèndum de l’1 d’octubre, particularment participant en la tasca del CATN per “traçar el mapa d’un territori inexplorat” com era la “creació d’un estat propi per a Catalunya”. Una consulta, ha dit Albertí —que també va formar part del CATN— “que pensàvem que es podia celebrar dins del marc constitucional”.

Després de recollir la medalla, Pi-Sunyer s’ha dirigit al públic per expressar el seu “sentiment de tristesa i indignació” per la situació dels presos polítics i els exiliats. El jurista ha recordat que són a la presó i a l’exili per “haver defensat amb fermesa i generositat els ideals compartits per una majoria de la societat catalana”. És per això, ha afegit, que “haurien d’estar ells aquí, rebent aquesta medalla”.

Pel que fa al procés, Pi-Sunyer ha fet una lectura optimista de la situació: “No hem tornat a la casella de partida, com alguns voldries, hem creat els fonaments estables i, a partir d’aquesta base, caldrà molta intel·ligència política per assolir l’objectiu final; estic segur que serem capaços de fer-ho, que així sigui”. El jurista ha admès tambe que després de la sentència del TC del 2010 li va quedar "clar" que la Constitució i l’Estatut, "interpretats com ho feia l’Estat, no servien per canalitzar les aspiracions de la majoria de la ciutadania, i que calia un estat propi independent".

Informa:ELMON.CAT (10-1-2019)