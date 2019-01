"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

La Fiscalia ha acceptat la querella de ‘Hablamos Español’ contra alts càrrecs de la Generalitat. L’associació dedicada a la persecució del català va presentar l’escrit davant un jutjat d’instrucció de Barcelona el passat setembre contra -segons diuen ells mateixos, “fins al moment”- el Conseller d’Interior, Miquel Buch i el director general d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior de la Generalitat, Jordi Jardí. A ambdós els acusen dels delictes de “prevaricació o, si escau, impedir l’adequat i normal exercici del dret de manifestació en ometre les accions oportunes per garantir el normal desenvolupament de la manifestació i l’efectiu dret de reunió pacífica i llibertat d’expressió”.

I és que la querella gira al voltant d’una manifestació convocada per ‘Hablamos Español’ a Barcelona el passat setembre sota el lema ‘Contra la imposició lingüística i l’adoctrinament: Llibertat’. La marxa no va poder finalitzar el seu recorregut fins a arribar a la plaça Sant Jaume en coincidir amb una altra concentració mobilitzada pel col·lectiu independentista ‘Acampada per la Llibertat’ i els Mossos d’Esquadra van haver de fer un cordó policial entre ambdues per evitar que els moments de tensió que es van viure fossin a més.

Per això també han estat denunciats tres agents de la policia catalana (entre ells -segons l’associació espanyolista- “el sergent responsable del dispositiu policial situat a la Via Laietana-Plaça de l’Àngel”) i acusats dels delictes “d’ometre les accions oportunes per garantir el normal desenvolupament de la manifestació i posar en risc la integritat dels manifestants”.

Per últim, han entrat en aquesta querella els diputats de JxCat Aurora Madaula i Francesc de Dalmases; així com Frederic Bentanachs, fundador de Terra Lliure. Se’ls acusa dels delictes de “desordres públics, delicte d’odi, constitució de grup criminal a través de l’anomenada ‘Acampada per la Llibertat’, pertorbació greu del desenvolupament d’una reunió o manifestació legalment convocada, reunió il·lícita i coaccions en la seva modalitat d’impedir l’exercici d’un dret fonamental”.

Informa:LAREPUBLICA.CAT (11-1-2019)