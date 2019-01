"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

"El desori "





Pilar Rahola





Sobre la qüestió dels pressupostos de Pedro Sánchez, hi ha arguments a banda i banda de la posició que divideix l’independentisme, una fractura tan sorollosa que ha superat la sordina que acos­tuma a temperar-la. De fet, el mateix president Torra ha fet un envit als ­partits de la majoria, posant damunt la taula la possibilitat d’una crisi de ­Govern. I en el seu torn, ERC responia que ells solets decidirien el que havien de fer. Tanmateix, a diferència d’altres vegades, la fractura no divideix només els dos grans partits de la coa­lició, sinó cadascun d’ells a l’interior de les seves famílies.

Els arguments són solvents pels dos costats. A la vorera del sí, la convicció, expressada per Dolors Bassa, que ­deixar caure Sánchez ens abocaria a una Espanya encara més negra, es­pecialment ara que cavalca el Mio Cid per la meseta. Una mena de reedició d’aquell “Si tu no hi vas, ells tornen” de la campanya del 2008 de Carme Chacón, creada per inspiració divina de José Zaragoza. A més, no són menors els arguments econòmics que ­representarien una injecció de 1.700 milions en recursos addicionals a la ­Generalitat. Alhora, els socialistes ­deixen caure que augmentaran sen­siblement el paquet d’inversions, un assumpte sempre maltractat a Cata­lunya. Recordem que som el 19% del PIB espanyol, representem el 16% del cens, i no hem arribat mai al 19,2% que, per llei estatutària, ens correspon. En el darrer pressupost, un minso 13%.

Economia i tactisme serien, doncs, els dos pilars del sí pressupostari: un gest de prudència i responsabilitat.

A la banda del no, la seva torna: el PSOE es considera la marca blanca de la repressió catalana, no sols no ha fet cap gest per aturar-la sinó que l’ha avalat i ha permès un augment de peticions condemnatòries, a banda d’en­viar contingents policials a Catalunya i no oferir ni un sol projecte solvent per resoldre el conflicte. Des d’aquesta mirada, donar suport als pressupostos seria tant com naturalitzar la situació repressiva que pateix Catalunya i enviar un missatge internacional de normalitat irreal. A més, respecte als números, l’oferta continua sent una presa de pèl atesos els deutes que l’Estat no paga, la situació d’ofec que pateix la Generalitat i el dèficit secular en inversions que danyen seriosament la nostra competitivitat. Economia i estratègia, doncs, com a pilars del no: un gest de reivindicació i dignitat.

Amb tot, la qüestió crítica no és la decisió que es prengui, sinó el desori amb què s’està gestant. Un assumpte tan important no hauria d’haver ­estat debatut, paït i decidit des de fa molt? No s’havia de valorar el cost per a l’inde­pendentisme d’aquesta imatge d’improvisació?

I en un tema com aquest, hi pot ­haver baralleta, sorollet i fractura?

Tot plegat sembla un gran dis­ba- rat. Potser seria hora que l’inde- penden­tisme sortís de casa amb els deures fets i deixés de semblar un club d’afi­cionats.

informa:LAVANGUARDIA.COM (11-1-2019)