"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

La Generalitat ha pagat en total a l’estat espanyol 2.734 milions d’euros en interessos del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) i altres mecanismes de provisió de liquiditat. Aquest és el cost que ha tingut per al govern català endeutar-se per mitjà del govern espanyol des del 2012 i fins a l’any passat, segons fons del Departament d’Economia. A grans trets, la factura equival al pressupost anual previst per al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en els comptes del 2017 i a un terç del de Salut. Enguany, la Generalitat deixarà el FLA i s’acollirà al Fons de Facilitat Financera, com a pas previ per a tornar als mercats.

Això vol dir que es rebaixarà el control polític intrínsec al FLA, però el govern de Quim Torra i Pere Aragonès continuarà pagant els mateixos interessos per a accedir a uns recursos que probablement no necessitaria si pogués recaptar i gestionar tots els impostos que paguen els catalans, tenint en compte que el dèficit fiscal anual és superior al dèficit públic. Durant el 2018, els interessos del FLA han estat del 0,841%.

El govern espanyol no ha posat encara en marxa el procediment d’adhesió de les autonomies als fons de provisió de liquiditat. Quan ho faci, l’executiu català haurà d’aprovar un acord de govern per a accedir-hi. La previsió de la conselleria d’Aragonès és que hauran de demanar 8.071 milions d’euros per a enguany. La major part, 7.703 milions, serà per a finançar venciments (d’aquests, 6.713 aniran a pagar FLA anteriors), 243 milions es destinaran a cobrir el dèficit previst (del 0,1% del PIB) i els 125 restants aniran a retornar la bestreta de la liquidació del sistema de finançament del 2008 i el 2009, encara pendent. Segons els càlculs del Departament d’Economia, el deute actual amb el FLA és de 58.563 milions; aquesta és la xifra amb què es va tancar el 2018. La quantitat, però, no inclou els interessos, que s’hauran de continuar pagant.

Anàlisi de Jordi Goula: Adeu al FLA, amb un deute que voreja els 80.000 milions

Mentre no s’activen els mecanismes per a adherir-se al fons de finançament de comunitats autònomes, la Generalitat cobreix el dèficit amb tresoreria pròpia. Al juliol, va demanar al govern espanyol d’acollir-se al fons de facilitat perquè complia les condicions regulades per decret llei des de final del 2014: compleix els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, i els requisits requerits per al període mitjà de pagament a proveïdors. Per tant, no hi ha cap concessió política darrere, tot i que el PP vigila amb desconfiança que la Generalitat surti del FLA. Després d’haver rebut la petició, el Ministeri d’Hisenda espanyol va autoritzar el canvi.

La comissió delegada del govern espanyol per als afers econòmics haurà ara de determinar les quanties per a cada territori i establir el procediment per a encarar el 2019. Tot i que sembla que el govern català no s’estalviarà ni un euro en interessos, el control polític canviarà. D’acord amb la normativa, la Generalitat no haurà de fer plans d’ajustament ni es mantindrà el control mensual. A partir d’ara, serà trimestral.

Informa:VILAWEB.CAT (11-1-2019)