"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el president Carles Puigdemont s’han reunit avui a la Casa de la República a Waterloo, on han analitzat la situació política i com encarar el judici contra l’1-O i la resta d’envits polítics com el pressupost espanyol. En aquest sentit, Puigdemont ha explicat que dilluns es renunirà amb dirigents del PDECat per debatre sobre el pressupost de Sánchez, però ha afegit que ‘em consta la decisió del PDECat de votar no al pressupost.’

El president ha assegurat que el govern espanyol ha incomplert de manera reiterada l’estatut i les seves promeses pressupostàries sobre Catalunya. ‘El problema no són les promeses. Promeses n’hi ha hagut moltes, el problema són les execucions’, ha afirmat. A més, Puigdemont ha dit que l’escenari no és de negociació de partides pressupostàries amb Madrid: ‘Això va de drets fonamentals que s’estan vulnerant.’

Des de Ginebra, on es reuneix l’executiva nacional d’ERC, el vice-president del govern, Pere Aragonès, ha exigit a Pedro Sánchez que ‘demostri que és diferent del Partit Popular’, per això, li ha demanat que posi punt final a la repressió política al Principat i obri una negociació política real perquè els ciutadans de Catalunya puguin decidir el seu futur. ‘La resposta la té Pedro Sánchez, no pas ERC. Per ara a ERC li falten motius per donar suport al pressupost’, ha afegit.

Informa:VILAWEB.CAT (11-1-2019)