"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

La portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa, ha anunciat aquest divendres que el consell de ministres ha aprovat el projecte de pressupostos de l’Estat subratllat que “emparen i defensen el disseny territorial que defensa la Constitució” i , en aquest sentit, ha recordat que es tracta del projecte de l'Estat de les autonomies. “Ni divisió, ni centralisme predemocràtic”, ha advertit la portaveu, posant èmfasi en què els pressupostos tenen una visió de “suport a les comunitats autònomes" i aposten per "la reforma del model per enfortir-lo i no per debilitar-lo”. Celáa ha afegit que “són uns pressupostos socials que busquen equilibri, convivència i unió, redistribuir per a créixer i créixer per a redistribuir”.

El govern espanyol ha presentat els pressupostos com un instrument “per caminar i buscar el futur fugint del passat en blanc i negre del que alguns en aquests dies estan tenint bastanta nostàlgia”. Celáa ha manifestat que els pressupostos serveixen també per “recuperar drets maltractats per l’anterior govern” i blinden “l’Estat del benestar”. Amb els pressupostos guanyaran “els estudiants, els becaris, els joves, els que cobren un salari mínim i funcionaris, la classe mitjana”. Per aquest motiu, ha dit la portaveu, el govern espanyol defensa els pressupostos “amb convicció”.

Celáa ha insistit en què els comptes “blindaran drets i llibertats que es comencen a qüestionar per altres forces entregades a la nostàlgia”. Davant d’aquesta situació, el govern espanyol pensa que “la millor manera de lluitar és tenir un projecte polític sòlid i el nostre està reflectit en els pressupostos”.

Informa:ELMON.CAT (11-1-2019)