"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

La intervenció del candidat de Ciutadans a les eleccions municipals per Barcelona, Manuel Valls, en una emissora que es troba en un procés d'inspecció per emetre il·legalment ha posat en marxa l'aparell administratiu del Govern que, tal i com és preceptiu, ha fet arribar un requeriment a l'exprimer ministre francés des de la direcció general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat, segons ha pogut saber El Nacional.

El requeriment explica que l’emissora La Súper 96 de Barcelona que emet en la freqüència 96.6 MHz i a la qual va acudir Valls té en marxa un procediment sancionador. “Hem tingut coneixement, segons vau tuitejar en el vostre compte de Twitter i s’ha publicat a diferents mitjans de comunicació, que ahir dia 9 de gener vau ser entrevistat en directe en els estudis de la citada emissora la qual, com us dèiem, no té la llicència corresponent atorgada pel Consell Audiovisuals de Catalunya (CAC)”, s’assenyala en el requeriment.

La direcció general emplaça Valls perquè en el termini de 10 dies hàbils identifiqui les persones físiques o jurídiques responsables de l’emissora o les persones amb qui va concertar l’entrevista, així com l’adreça on s’ubiquen els estudis des d'on va fer la seva intervenció. L’objectiu és practicar les mesures corresponents i els requeriments d’informació preceptius, segons es concreta.

“Heu de tenir en compte que aquesta informació ens és molt necessària per determinar el responsable editorial ja que en moltes ocasions actuen mitjançant entitats interposades amb finalitats fraudulentes”, s’argumenta.

Informa:ELNACIONAL.CAT (11-1-2019)