"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) ha instat el Departament d’Ensenyament a potenciar l’oralitat del català a les aules, i ha rebutjat que calgui impulsar-hi el castellà. L’entitat considera que la immersió lingüística “no s’ha aplicat amb prou eficiència, intensitat o resultats allà on fa més falta”, i ha advertit que, a més, “es va diluint a mesura que creix l’edat dels alumnes”. Per això, i atès que el castellà oral “s’adquireix com a fruit de l’entorn social majoritàriament castellà”, la llengua “preeminent a les aules ha de ser el català”. En aquest sentit, considera que els raonaments que s’addueixen al document sobre el sistema educatiu que el conseller Josep Bargalló va fer públic l’octubre passat per impulsar-hi el castellà oral “són totalment fora de lloc”.

A més a més, davant la “constatació” del baix índex d’ús social de la llengua catalana, la CAL considera “imprescindible” dotar de “més i millors recursos” les unitats escolars per aconseguir potenciar l’oralitat del català a les aules.

Hem de recordar que segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, el 2013, la llengua habitual del 36,29% dels catalans era el català i el castellà era habitual pel 50,73% dels habitants del principat.

Catalanofòbia als jutjats

L'escasa presència del català als jutjats és un mal endèmic de la justícia i lluny de millorar empitjora amb el pas del temps. És més, hi ha jutges, funcionaris i advocats que menyspreen el català. Davant d’aquesta situació, que suposa una vulneració dels drets lingüístics dels ciutadans, la Plataforma per la Llengua ha editat un vídeo on denuncia la catalanofòbia als tribunals.

El vídeo forma part de la campanya "Prou de Catalanofòbia", que denuncia la discriminació dels catalanoparlants a la justícia espanyola, discriminació que provoca indefensió jurídica. L’espot, protagonitzat pels actors Carme Sansa i Ricard Borràs, està basat en fets reals i mostra com un jutge suspèn un judici perquè l’acusat demana poder parlar en català.

“El cas dels judicis dels exiliats a Brussel·les és un exemple paradigmàtic de la defensa de la diversitat i dels drets lingüístics. Allà, els advocats del president Puigdemont i dels consellers a l’exili van poder triar un procés judicial en francès o en flamenc. Per què és impensable a casa nostra? Ho estem veient amb el cas dels presos polítics i el judici de l’1-O”, ha assegurat Òscar Escuder, president de la Plataforma per la Llengua.

La Plataforma ja ha recollit a través del web www.proudecatalafobia.cat més de 14.000 signatures per acabar amb la impunitat de les discriminacions lingüístiques. L’entitat, que ha elaborat un pla de xoc per acabar amb aquestes pràctiques, reclama una nova llei contra la discriminació lingüística que inclogui un règim sancionador.

“La pedagogia és la via més important, però mentre aquesta no doni fruits, cal aplicar sancions, com en qualsevol altra matèria: qui discrimina per raó de llengua no pot quedar impune”, ha afirmat Escuder.

Informa:LAREPUBLICA I EL NACIONAL.CAT (11-1-2019)