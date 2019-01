"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

CaixaBank vol desfer-se del diari El Periódico i vendre’l tan aviat com pugui, però al mateix temps vol impedir que l’adquireixi l’empresari Jaume Roures. De les diverses ofertes que s’han presentat, la de Roures és la més interessant en termes econòmics i de projecte, segons que ha pogut saber VilaWeb. Però el perfil sobiranista de Roures fa que CaixaBank provi de trobar un comprador diferent, fins i tot a costa de perdre-hi diners. El retorn del rumor segons el qual el director del diari, Enric Hernàndez, abandonaria la publicació per passar a dirigir TVE indica, segons totes les fonts, que la venda del diari pot ser imminent. En temps del govern del PP, ja es va especular amb aquesta possibilitat.

Enric Hernàndez va assumir la direcció d’El Periódico l’any 2010 i, durant aquest temps, el diari ha perdut més de la meitat de les vendes. El 2011, venia una mitjana de 79.063 exemplars, segons l’OJD. En canvi, les dades de venda del novembre del 2018, les darreres disponibles, són de 31.970 exemplars. La caiguda de les vendes i les dificultats econòmiques del diari i del grup Zeta han deixat l’empresa en mans dels bancs des de fa uns anys.

El 2009, el grup Zeta, editor d’El Periódico, va signar amb vint-i-quatre entitats bancàries (encapçalades per la Caixa, Banco Popular i el Banc Sabadell) un crèdit per valor de 245 milions d’euros amb una durada inicial de cinc anys. El crèdit anava destinat a salvar el greu deute econòmic del grup.

Quan faltava un any per a finalitzar l’acord, el juliol de 2013, Zeta va refinançar amb els mateixos bancs cent milions d’euros de deute que encara tenia el grup. D’aquesta manera, va guanyar cinc anys més de marge. Això significava que el deute que hauria d’haver eixugat el 2014, els bancs no el van reclamar i podia acabar-lo de pagar el 2018.

Però el 2017, davant la impossibilitat de pagar-lo, es va pactar novament amb els mateixos bancs un refinançament que, aquesta vegada, s’allarga fins al 2025. Aquest nou baló d’oxigen de la banca al diari comportava que Zeta pagaria a les entitats bancàries seixanta milions d’euros provinents del negoci ordinari i quaranta provinents de vendes d’actius i desinversions.

Aquest triple refinançament es pot considerar normal en aquesta mena d’operacions i empreses, però ha convertit els bancs en l’element determinant del futur del grup.

I, de fet, ara CaixaBank podria exercir una mena de vet a un dels possibles compradors, Jaume Roures. Segons que informa Eldiario.es, CaixaBank ha fet saber al grup Zeta que està disposat a renunciar al cobrament de la meitat del deute sempre que no vengui El Periódico a Roures. Roures ha ofert 65 milions d’euros pel diari, l’oferta més alta de les tres que hi ha sobre la taula, però Caixabank prefereix que el compri el grup editor d’El Heraldo de Aragón, que ha fet una oferta més baixa. L’empresa demana vint milions per la venda del diari i del grup.

