"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

El diari ABC ha rectificat una informació sobre el president Carles Puigdemont un cop el seu advocat, Gonzalo Boye, va advertir-los que presentaria una demanda a Bèlgica.

ABC rectifica al ser advertidos que serían demandados en Bélgica:

Puigdemont niega haber dado dulces a su escolta por seguridad https://t.co/ecIbXj2DQ3 vía @ABCespana

— Gonzalo Boye (@boye_g) 11 de enero de 2019

En concret, el diari ABC va publicar el passat dimarts una informació titulada “Puigdemont hace probar unos dulces a su seguridad por si estaban envenenados” i avui n’han publicat una altra titulada “Puigdemont niega haber dado dulces a su escolta por seguridad”.

Un cop feta la rectificació, Puigdemont ha acusat aquest divendres la justícia espanyola de practicar una política de “barra lliure” contra la seva persona, ja que davant les “desenes de demandes” presentades pel president a l’exili per “amenaces de mort”, “no s’ha detingut mai ningú”.

La justícia espanyola té desenes de demandes que he presentat sobre reiterades amenaces de mort. No s'ha detingut mai ningú. Ningú no està condemnat ni multat. Tenen barra lliure. Per això la defensa dels meus drets com a ciutadà europeu té més garanties en una altra jurisdicció. https://t.co/yhRr7x622D

— Carles Puigdemont (@KRLS) 11 de enero de 2019

“Ningú no està condemnat ni multat”, ha assenyalat Puigdemont via twitter, per afegir que tenen “barra lliure” i arribar a la conclusió que “la defensa dels meus drets com a ciutadà europeu té més garanties en una altra jurisdicció”.

Informa:ELNACIONAL.CAT (11-1-2019)