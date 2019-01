"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

L’ex-diputat de la CUP David Fernàndez ha escrit una carta a El País amb l’objectiu que es publiqués a la secció del diari de Cartes a la Directora, com fan molts ciutadans. No obstant això, Fernàndez ha explicat a Twitter que El País no ha publicat la seva carta perquè es dirigia contra l’ex-jutge Baltasar Garzón i ha decidit de fer-la pública.

Heus ací la carta.

«Vaig llegir ahir el seu article ‘Los verdaderos monstruos’ amb estranya atenció i adolorida memòria. Suggeria que acceptava qualsevol crítica documentada. És la intenció de la present missiva. Gairebé no tenim en comú, no cal dir-ho: admiració i respecte per Giovanni Falcone –això sí– i la consideració que la seva inhabilitació era un atropellament no només contra la seva persona sinó contra l’imperatiu ètic de la memòria.

Reconeixement, reparació, no repetició: triada dels drets humans contra la teologia securitària de la por. Però disculpi’m: Sabino Ormazabal fou detingut el 2000 acusat falsament de col·laboració amb ETA sota una interlocutòria judicial de l’Audiència Nacional que equiparava desobediència civil pacífica amb terrorisme. Històric antimilitarista i referència de la no-violència estigué pres gairebé un any. Fou condemnat a nou anys de presó però absolut categòricament el 2009 pel Tribunal Suprem. La primera sentència el condemnava a nou anys i nou anys estigué esperant: el procés com a càstig, diria Kafka.

Arribats a aquest punt, creu que el responsable del seu injust empresonament, de la seva llarga espera i de danys ja irreparables hauria de fer autocrítica demanar disculpes? Li dirigeixo a vostè la requisitòria perquè l’afecta directament: fou vostè qui va ordenar de detenir-lo, empresonar-lo i enjudiciar-lo.»

Informa:VILAWEB.CAT (11-1-2019)