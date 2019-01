"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

Últims actes a les presons abans del trasllat dels presos polítics a Madrid

Sopars, cantades, parlaments, esport... Ací teniu els detalls dels últims actes que s'organitzen abans del judici contra l'1-O

La petició del jutge Manuel Marchena al govern espanyol perquè traslladi els presos polítics a Madrid a finals de gener provocarà que aviat deixin de fer-se actes davant les presons dels Lledoners, del Mas d’Enric i del Puig de les Basses. Els actes previstos per a aquest cap de setmana seran, per tant, gairebé els últims que es faran abans que comenci el judici al Suprem espanyol.

Presó dels Lledoners



A l’esplanada de l’exterior de la presó dels Lledoners, on hi ha empresonats Quim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Raül Romeva, Jordi Cuixart i Oriol Junqueras, és previst que es facin els actes següents:

Dissabte i diumenge 12 i 13 de gener (hora per concretar): Acampada amb autocaravanes i tendes de campanya.

Dissabte 12 de gener a les 9.45: Torneig de voleibol.

Dissabte 12 de gener a les 11.00: Acte de la Plataforma 1 d’Octubre, amb parlaments de Josep Lluís Cleries (PDECat), Xavier Castellana (ERC), Blanca Serra (CUP). Es llegirà un manifest i hi haurà cants per la llibertat i una xocolatada.

Dissabte 12 de gener a les 14.00: Dinar de carmanyola.

Dissabte 12 de gener a les 19.30: Ball amb la Principal dels Lledoners.

Dissabte 12 de gener a les 21.00: Sopar de carmanyola. Vetllada i ressopó.



Diumenge 13 de gener a les 11.00: Acte polític convocat per l’Assemblea de Manresa, amb ponents per determinar.

Diumenge 13 de gener a les 12.00: Acte setmanal de ‘Músics per la llibertat’ i actuació del grup d’havaneres Port Bo. Inclourà una connexió en directe i hi haurà un dinar de carmanyola.

Dissabte 19 de gener (hora per concretar): Trobada de gegants.

Presó del Mas d’Enric



A l’exterior de la presó del Mas d’Enric, on hi ha empresonada Carme Forcadell, és previst que s’organitzin aquests actes:

Cada dia a les 19.00: Actuació del saxofonista Óscar Cid, que interpreta ‘El cant dels ocells’, entre més peces.

Diumenge 13 a les 12.30: es cantaran dotze peces del Carmina Burana de Carl Orff a dos pianos i percussió a l’aparcament. Formen part de la iniciativa ‘Cant i Llibertat’ i hi haurà més de 300 cantaires d’arreu del Principat i alguna sorpresa

Presó del Puig de les Basses



A l’exterior de la presó del Puig de les Basses, on és empresonada Dolors Bassa, és previst que s’organitzin aquests actes:

Cada divendres a les 20.00: Sopar a l’exterior de la presó.

Dissabte 12 de gener a les 12.00: Actuació ‘Catalans cantem’ dels músics i cantaires de Santpedor.

Per concretar: cantada de la iniciativa ‘Cant i Llibertat’.

Informa:VILAWEB.CAT (11-1-2019)