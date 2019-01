"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

La visita del president espanyol, Pedro Sánchez, a Barcelona per participar en un míting del PSC no ha servit, com s'esperava, per plantejar cap proposta al Govern de Quim Torra ni als grups independentistes per aconseguir el seu suport als pressupostos. Això no obstant, el líder del PSOE ha deixat clara la seguretat en el seu projecte i ha enviat un missatge als líders del PP i Cs, Pablo Casado i Albert Rivera, que li reclamen eleccions ara i als quals ha esmentat explícitament: "Que s'esperin asseguts, governarem fins al 2020", ha dit. El fre al pacte que encarnen el PP, Cs i Vox a Andalusia, que Sánchez ha descrit com a voxsonaros -en referència al president del Brasil- i Miquel Iceta com a trifachitos, s'ha convertit en el motor i l'eix de tot l'argumentari socialista.

Sánchez s'ha limitat a reiterar algunes de les línies generals dels comptes que el Consell de Ministres va aprovar divendres. No ha plantejat cap proposta concreta d'inversions per a Catalunya, cap oferiment al Govern ni als grups independentistes al Congrés als quals reclama el vot i que en aquests moments debaten sobre la conveniència o no de permetre la tramitació del projecte.

Això sí, el president espanyol ha advertit que "la crisi catalana no es resoldrà en dos mesos ni en tres", que cal "sentit comú i sentit d'Estat". "Necessitem que l'independentisme passi del monòleg al diàleg", ha reblat. I punt. Aquestes han estat totes les seves propostes pel que fa el debat català.



Sense majoria social

De fet, el discurs de Sánchez s'ha adreçat a relativitzar la força dels independentistes, als quals ha advertit que les successives votacions que h ha hagut els darrers anys han demostrat que "no tenen la majoria social a Catalunya". Cap referència, però, al seu vot al Congrés, imprescindible per garantir que els pressupostos siguin tramitats.

Tan bon punt ha pres la paraula ha volgut homenatjar els alcaldes del PSC que han hagut d'afrontar "moments molt difícils en la convivència entre catalans", la qual cosa fins i tot, segons ha dit, va afectar les seves famílies i els seus fills.

Tampoc la ministra Meritxell Batet no ha estès cap nou pont cap a ERC i el PDeCAT per facilitar el seu suport als pressupostos. Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha sentenciat amb un "el no és impossible", que apareix com la clau de l'estratègia dels socialistes en la negociació amb els grups independentistes. “Serà impossible dir per a algú que governa per als interessos dels catalans haver patrocinat un vot negatiu a aquests pressupostos”, ha argumentat Iceta.

Els 'voxonaros' de la política espanyola

Vox s'ha convertit en el gran argument per blindar el govern del PSOE. El discurs que els socialistes han desplegat avui al Centre de Convencions Internacional de Barcelona ha enfrontat la continuïtat del govern socialista amb l'emergència d'una dreta que Sánchez ha descrit com a "bancarrota moral i ideològica" de la dreta espanyola. "Són els voxsonaros de la política espanyola", ha assegurat el líder del PSOE, mentre Iceta parlava del trifachito.

Davant del pacte a Andalusia amb la ultradreta espanyola, els socialistes han optat per invocar les seves arrels i Sánchez no ha dubtat a citar Willy Brandt, Olof Palme, François Mitterrand, Jacques Delors i el mateix Felipe González. "Hem de reivindicar moltes coses del passat", ha afirmat Sánchez.

I el PSC s'ho ha pres al peu de la lletra. A la primera fila, a banda dels alcaldes més destacats de la formació, s'hi asseien els ex-primers secretaris Pere Navarro, José Montilla i Raimon Obiols, el qual fins i tot ha estat esmentat per Iceta en la seva intervenció.

Tret de sortida

El recurs al fons d'armari no s'ha limitat al partit: també a l'Ajuntament de Barcelona, on tant Batet com Iceta han esmentat els alcaldes del PSC Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos i Jordi Hereu, l'únic que avui era present a l'acte.

Amb aquest acte, el PSC ha donat el tret de sortida de la campanya de les eleccions municipals i, en particular, del seu candidat a Barcelona, Jaume Collboni, que ha carregat especialment contra l'alcaldessa Ada Colau, de la qual ha dit que, "quan ha hagut de triar entre els independentistes i els interessos de Barcelona, ha triat independentistes", i contra el candidat de Ciutadans, Manuel Valls, que ha descrit com "l'ambaixador del pacte de la vergonya", en referència a la participació de Cs en l'acord amb Vox a Andalusia.

"Jo soc l'hereu de la tradició de Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos i Jordi Hereu", ha proclamat l'alcaldable.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (12-1-2019)