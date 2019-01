"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

Un document del Departament d’Economia de la Generalitat, al qual ha tingut accés VilaWeb, calcula que el deute de l’estat espanyol amb Catalunya és de 9.802,2 milions d’euros. La xifra aglutina el deute específic amb la Generalitat (5.235,2 milions) i els diners que l’estat deu a cada comunitat autònoma (4.567 milions). A aquests diners cal afegir la partida que ha destinat el govern a pagar interessos del FLA, uns 2.700 milions.

El govern espanyol vol seduir els partits independentistes amb la simple inclusió dels diners corresponents a la disposició addicional tercera de l’estatut al pressupost perquè s’executi. És a dir, complint un acord validat fa tretze anys. Però aquests diners sumen, en total, 3.710 milions. Una xifra que és poc més d’un terç del deute total i que no és cap concessió, sinó l’execució de l’estatut d’autonomia.



La Generalitat divideix aquests 5.235,2 milions en dues partides: els incompliments dels acords (4.398 milions) i les insuficiències (837,2 milions). En els incompliments, s’hi inclouen les inversions previstes a la disposició addicional tercera de l’estatut de l’any 2008 (759 milions) i del període 2009-2013 (2.951 milions), a més dels fons que s’havien de destinar al finançament dels Mossos d’Esquadra (688 milions).

Insuficiències

A l’apartat d’insuficiències, hi ha diverses partides. La més gran, de 817,9 milions, consisteix en uns ingressos que la Generalitat ha deixat de percebre per la suspensió de diversos impostos per part del Tribunal Constitucional espanyol.

Aquests últims anys, el govern ha denunciat reiteradament els incompliments de la Moncloa amb els compromisos adquirits. Els diners de la disposició addicional tercera no s’han abonat, i ara l’executiu espanyol els ha inclòs al projecte de pressupost. L’argument que ha brandat el govern de Pedro Sánchez és que els partits independentistes han d’aprovar els comptes al congrés espanyol perquè s’hi inclouen aquestes inversions previstes i, per tant, són beneficiosos per Catalunya. Però això no és cap concessió, sinó el compliment d’un acord que fa anys que es menysté.

Greuges del conjunt de comunitats

El document de la Generalitat també resumeix el deute del govern espanyol amb cada comunitat autònoma per conceptes compartits, que és de 4.567 milions. La xifra més alta correspon a la llei de dependència, uns 3.238,2 milions que han hagut d’assumir les comunitats autònomes. També hi ha partides com l’impacte pel canvi de gestió de l’IVA (411,8 milions) i l’augment dels salaris acordats pel govern espanyol (404,5 milions), a més d’altres menors.

En aquest deute conjunt, també s’hi inclouen la disminució de les transferències finalistes en el període 2010-2017, que representen 334,3 milions. És un deute que correspon a programes d’educació (115 milions), d’atenció a la immigració des del 2012 (15,6 milions), de polítiques d’ocupació (131,5 milions), d’agricultura (63 milions) i de salut (9,2 milions).

