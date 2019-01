"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

Un grup d'ultres ha provocat diversos incidents aquest dissabte a la tarda a la plaça de Tetuan de Barcelona, on hi havia una parada de l'Assemblea Nacional Catalana. Equipats amb banderes espanyoles, una desena d'individus han increpat les persones que eren a la parada i s'han emportat material.A més, han arrancat llaços grocs.

Els membres de l'ANC han respost amb crits de "feixistes" i han explicat que tenien permís per ser a la plaça tot el dia. Hi ha hagut alguns moments de tensió entre els dos grups i han hagut d'intervenir diversos agents policials.

La plaça de Tetuan havia acollit al matí l'acte Matinal Groga, convocat per la mateixa entitat, en què s'han fet xerrades informatives sobre la república i actuacions musicals i s'han recollit fons per a la caixa de solidaritat. Paral·lelament, a la mateixa hora unes 200 persones s'han concentrat a les portes de la Conselleria d'Interior per donar suport als Mossos d'Esquadra "constitucionalistes" i denunciar la "instrumentalització del cos". La protesta, convocada pel sindicat Unión de Mossos por la Constitución i la Unión Democracia Española, ha tingut el suport dels partits d'ultradreta Vox i Plataforma per Catalunya.

Tot i que les dues concentracions s'han desenvolupat sense incidents durant tot el matí, passat el migdia alguns manifestants espanyolistes han pujat fins a la plaça de Tetuan, a 200 metres de la Conselleria d'Interior, on hi ha hagut els incidents. Finalment, els Mossos d'Esquadra han fet un cordó policial per separar els dos grups.

Alguns testimonis han explicat que els manifestants espanyolistes han pres un telèfon mòbil a un membre de l'ANC que estava gravant els fets. Per aquest motiu, s'ha fet una crida a compartir a les xarxes socials totes les imatges dels fets i poder identificar així els autors.

