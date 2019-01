"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

El partit d'ultradreta Vox ha rebut una allau de crítiques per haver finançat la campanya electoral de l'any 2014 amb fons de l'exili iranià. Els partidaris del Consell Nacional de la Resistència de l'Iran, un grup contrari al règim dels aiatol·làs, va enviar 146 donatius, per valor de 800.000 euros, a un compte de Vox per finançar la seva campanya per a les eleccions europees d'aquest grup espanyolista i ultradretà.

Aquestes donacions haurien estat comunicades al Tribunal de Comptes, que no les va investigar. Vidal-Quadras, que va ser el candidat a aquelles eleccions i que no va sortir escollit, hauria afirmat que els donatius arribaven "de forma individual" i no a través de cap organització.

Aquesta notícia ha aixecat polseguera a les xarxes, que han carregat amb contundència contra el partit. L'advocat Gonzalo Boye s'hi ha pronunciat. "Espanyol i molt espanyol", ha indicat en una piulada.

Español y muy español:

El exilio iraní financió el 80% de la campaña de Vox de 2014 https://t.co/r08SXSmSua vía @elpais_espana

— Gonzalo Boye (@boye_g) 13 de gener de 2019

El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián s'ha adreçat al president de la formació, Santiago Abascal, per retreure-li una piulada del mes de juny. "Doncs al final el que anava amb l'Iran eres tu, patriota", ha escrit.

Pues al final el que iba con Irán eras tú, patriot.https://t.co/rkedF0xIiL

— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 13 de gener de 2019

Qui també s'ha pronunciat és el politòleg Ramón Cotarelo. "El partit iranià que va finançar Vox diu que és marxista. Pura era de la postveritat", ha dit en una piulada.

El partit iranià que va finançar a VOX diu ser marxista. Pura era de la postverdad https://t.co/1cgHaTg0Ze

— Ramón Cotarelo (@ramoncotarelo) 13 de gener de 2019

En definitiva, les xarxes s'han encès amb la notícia i milers d'usuaris han criticat durament el partit d'extrema dreta.

Menteix!

l'Abbas Khal va amb Iran, que són els que el van finançar. Tot 'muy español' i 'mucho español' https://t.co/gcOXc40u6w

— Aquil·leu (@aquil_leu) 13 de gener de 2019

Al final recibió más pasta de Irán el facha y liberal de Abascal que Pablo Iglesias.

El exilio iraní financió el 80% de la campaña de Vox de 2014 | España | EL PAÍS https://t.co/6tAMNNyK2a

