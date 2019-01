"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

Després de la convulsa setmana que va començar amb l'acomiadament, encara no suficientment explicat, de Laura Rosel al capdavant de Preguntes freqüents i el seu posterior relleu per Cristina Puig, molt es va parlar de com seria el nou FAQS. Finalment ha arribat el dissabte i els espectadors van poder copsar si realment es va fer el canvi de to que pretenien des de la productora, més enllà del més evident.

Però el programa no va tenir canvis significatius que pensessin en una reformulació que justifiqués el relleu de la conductora. Fins i tot, la mateixa Puig lluïa, com acostumava a fer Rosel, una samarreta amb missatge, en aquest cas, tota una declaració d'intencions, amb el dibuix d'una dona andalusa vestida de farbalans fent la botifarra, en una suposada al·lusió al pacte del PP, Ciutadans i Vox. Després, entrevista política, debat social, Pilar Rahola, Quico Sallés i final musical. Res que no s'hagués vist abans. Per molt que ells mateixos comencessin el programa amb un gag autoparòdic on hi havia una cua de gent, entre ells Tomàs Molina, Pilar Rahola, Maiol Roger o Mari Pau Huguet postulant-se per ser els presentadors 'd'entreteniment' d'aquesta nova etapa mentre sonava la cançó "Let me entertaint you":

El show de Josep Bou

Puig va voler fer-se seu el plató, rebent elogis o indiferència a parts iguals per part de la xarxa, però el que va eclipsar el seu debut va ser un dels convidats, l'alcaldable del PP a l'ajuntament de Barcelona, Josep Bou.

El fins fa poc desconegut empresari que han escollit els populars per obtenir més presència que el ridícul 0,0 % de suport que els vaticinen les enquestes, segons va revelar sorprenentment ell mateix, ja va muntar un show en la seva 'presentació' davant un Pablo Casado que no sabia on mirar escoltant-li enumerar tots els cognoms catalans que té i parlant del Noi de la mare", i de la que encara no s'ha recuperat:

"La cara d'Andrea Levy era de sorpresa", li etziba Puig... "Es pot dir el mateix sense cridar tant. Però la cara de Levy és la seva cara", va dir Bou davant una Puig que no se'n sabia a venir. No sabem si les intencions de Bou eren torpedinar l'estrena de Cristina Puig, però més aviat semblava un venedor de vetes i fils ensenyant gènere que un polític amb un pla seriós de govern. Va començar l'entrevista amb una bossa de paper del súper i traient-hi una samarreta que li va regalar a la presentadora. Una samarreta amb la frase que un Mosso li va dir a un agent forestal durant les manifestacions pel Consell de Ministres que hi va haver a Barcelona fa unes setmanes: "La República no existe, idiota".

Als espectadors, aquest gest els va provocar una reacció furibunda

Bou, però, va sulfurar quan es va justificar sobre el seu passat a Fuerza Nueva. La seva vinculació apareixia a unes dades que sortien d'uns papers que va publicar Xavier Vinader. periodista d'investigació compromès amb la llibertat d’expressió, la lluita antifranquista, contra el feixisme, la ultradreta i el terrorisme d’Estat, i alhora dels més reconeguts a Catalunya: "Aquest senyor era un delinqüent. Va assenyalar dues persones que van ser assassinades per ETA pocs dies després". Paraules que va dir sobre algú que va morir fa tres anys. Declaracions gruixudes sobre un periodista en majúscules que va fer la seva feina d'investigació i que es va jugar la seva vida patint atemptats combatent l'extrema dreta amb la seva feina.

No és estrany que després digués que "Vox no és extrema dreta. És dreta. I nosaltres centre dreta" i que estava "orgullós d'haver estat legionari".

Llàstima que Pilar Rahola va entrar al programa abans que Bou. Hagués estat molt bé sentir el que hi hagués opinat. Una Pilar, però, que va repartir cap als partits catalans i es va mostrar rotunda: "No pot ser que no hagueu pres una decisió sobre els pressupostos. Semblen una colla d'aficionats".

Informa:ELNACIONAL.CAT (13-1-2019)