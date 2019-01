"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

Els escrits de defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva no consideren ni la rebel·lió, ni la sedició, ni la malversació. Tal com ha avançat TV3, els escrits elaborats pels seus advocats pel judici de l'1-O consideren que aquestes acusacions han estat una invenció de la fiscalia i en demanen l'absolució.

Pel que fa al cas d'Oriol Junqueras, l'escrit diu que és el pare del "junquerisme", com a terme utilitzat per referir-se a un projecte pacífic i integrador. La defensa recorda que el líder d'ERC "és conegut pels seus seus articles sobre la tradició cristiana i els seus valors, inclosa la persecució dels seus objectius per mitjans pacífics", com a argument per reivindicar que no hi va haver violència.

En el cas de Raül Romeva, els advocats posen en valor que el conseller va ser investigador sobre pau i desarmament al Centre Unesco de Catalunya, i coordinador de campanyes de desarmament i prevenció de conflictes d'Intermón-Oxfam.

Els escrits també defensen que no hi va haver delictes de malversació, atès que "no existeix cap acte comès per l'autoritat per sufragar de forma il·lícita despeses contràries al deure de fidelitat a la custòdia de fons públics". Els advocats tampoc consideren que hi hagués hagut sedició: "Les conductes atribuïdes als meus mandants s'insereixen clarament en l'exercici de drets fonamentals bàsics que, més enllà de generar (en la pitjor de les hipòtesis) dificultats en el desenvolupament d'actuacions de l'autoritat tolerades per qualsevol concepció democràtica d'aquests drets, no estiguessin mai orientades a impedir l'exercici de funcions públiques o de l'autoritat", al·leguen.

La setmana que ve, el 15 de gener, s'acaba el termini perquè les defenses presentin els escrits. Molts dels advocats fa mesos que hi treballen, des que el 2 de novembre es van presentar els escrits d'acusació. Els advocats dels nou acusats esgotaran els terminis i no serà fins a la presentació de l'escrit que no demanaran els testimonis que volen que compareguin al judici.

Informa:ELNACIONAL.CAT (13-1-2019)