"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

"Torra porta als EUA la repressió espanyola i el referèndum "

José Antich





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha iniciat aquest diumenge un viatge als Estats Units que el portarà a San Francisco, Washington i Idaho, i en què tindrà contactes polítics, econòmics i culturals. L'objectiu del viatge no és cap altre que sensibilitzar des dels Estats Units l'opinió pública internacional de la pèrdua de drets civils a Espanya i de la repressió contra el moviment independentista. Molt particularment del fet que una part del Govern legítim hagi hagut d'exiliar-se i una altra estigui en presó provisional i a punt d'afrontar un judici al Tribunal Suprem mancat de les més mínimes garanties judicials, ja que el relat en què es basa la petició de penes és fals i, com ha quedat provat, no hi ha ni rebel·lió ni malversació. Malgrat això i els pronunciaments de tribunals de diversos països, el Tribunal Suprem ha continuat endavant. Torra vol jugar la carta internacional i complementar així la feina que fa el president Puigdemont des de Brussel·les, com també Jordi Cuixart i Òmnium Cultural a través d'una xarxa de contactes internacionals molt selecta.

Serà el seu segon viatge als EUA i a diferència del primer, al mes de juny i de caràcter marcadament cultural, aquesta vegada el focus principal estarà posat en la conferència a la Universitat de Stanford, convidat per l'influent The Martin Luther King, Jr. Research & Education Institute, amb el director del qual, Clayborne Carson, participarà a més a més en una classe conjunta. Amb aquest gest de l'Institut Martin Luther King es tanca la falsa polèmica mediàtica que es va desencadenar fa uns mesos a Madrid, en què s'assegurava que hi havia un enorme malestar a l'institut per les referències a l'activista pels drets humans i la seva comparació amb la lluita pacífica de l'independentisme per aconseguir els seus objectius.

Encara que el mateix Carson va posar fi a aquell debat amb unes declaracions, aquest acte pretén deixar clar que li sembla admirable tot moviment que faci servir les tècniques no-violentes que King va defensar. En qualsevol cas, la presència del president Torra en aquest fòrum no fa sinó confirmar l'interès creixent per les demandes catalanes d'un referèndum d'independència acordat amb el govern espanyol al món acadèmic i periodístic. L'agència de notícies Associated Press també ha recollit una entrevista amb Torra.

El nou ambaixador espanyol, Santiago Cabanas, va substituir al juliol el ministre de Defensa amb el PP, Pedro Morenés, que havia aterrat uns mesos abans a Washington amb l'objectiu de rebaixar l'interès que l'opinió pública nord-americana té pel conflicte català. En el seu curt període com a ambaixador va tenir temps de protagonitzar al juny un incident amb la Generalitat en la recepció oficial que l'organització de l'Smithsonian Folklife Festival va oferir i a la qual assistia com a convidat el president Torra. Morenés va titllar-lo de mentider per haver afirmat que a Espanya hi havia presos polítics. Les formes inapropiades de l'ambaixador van provocar que la delegació catalana en ple abandonés l'acte. Veurem si Cabanas, d'un perfil molt més tècnic, ha rebut o no instruccions del ministre Borrell i va a la topada com Morenés o es dedica a fer de diplomàtic.

Informa:ELNACIONAL.CAT (14-1-2019)