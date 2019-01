"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

"La llengua de la causa general contra el dret a l'autodeterminació "

La justícia espanyola menysté la nostra llengua; per a ella és una llengua subsidiària que fa nosa



JOSEP CRUANYES, Advocat

El Tribunal Suprem, en la resolució sobre les qüestions prèvies de competència del 27 de desembre passat, en referència a l'anunci que els testimonis farien ús de la llengua catalana, deia: "La sobrevenida invocación del derecho a que las sesiones del juicio se desarrollen en la lengua materna de los procesados contrasta con la ausencia de qualquier queja de indefensión durante el largo tiempo que ya han consumido la investigación y la fase intermedia de esta causa especial".

Un retret ben sorprenent. I a més, la resolució parla de "lengua materna", un terme sociolingüístic.

La qüestió, però, no és aquesta, sinó el dret dels processats que el procés es meni en la seva llengua, en ser una llengua oficial reconeguda per l'Estat a la Constitució i a l'Estatut. El mateix TC a la sentència de 26 de juny de 1986 va definir així els efectes de l’oficialitat: "Es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en/y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos". Per això, tant la llengua materna castellana com la catalana són llengües pròpies dels tribunals espanyols com a poder judicial, perquè són llengües oficials.

El Tribunal Suprem es mostra estranyament contrariat davant l’exercici del dret a la llengua oficial

Amb posterioritat l'Estat va ratificar –el 5 de novembre del 1992– la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries del Consell d'Europa, que en l'article 9 preveu, referint-se al procediment penal, que l’Estat s’obligava a: 1) assegurar que els òrgans judicials, amb la sol·licitud d’una de les parts, portin el procediment en les llengües regionals o minoritàries; i/o 2) garantir a l’acusat el dret d’expressar-se en la seva llengua regional o minoritària. Llegeix més...