"ESTAMOS EN ESPAÑA": L'IMPERIALISME CASTELLÀ DE SEMPRE

El govern espanyol ha augmentat considerablement la seva inversió a Catalunya però ha incomplert la seva promesa d’invertir-hi l'equivalent al seu PIB: segons el projecte de pressupostos, la inversió a Catalunya serà de 2.051,38 milions d’euros, un 16,8% de la inversió a tot l’Estat, per sota del 19,2% del PIB català.

Són 701 milions més que al 2018. Als 2.051,38 milions d'euros cal sumar-hi 200 milions addicionals que es destinen a Catalunya en compliment d’una sentència del Tribunal Suprem del 2017 referent als pressupostos de 2008, que obligava l'Estat a abonar aquests diners en compliment de la disposició tercera de l'Estatut. Sumant els 200 milions de la sentència, el percentatge puja fins al 18,5%, també per sota del pes econòmic català.

Tot i que els 200 milions es paguen perquè així ho va estimar el Suprem, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, considera que la xifra vàlida és la del 18,5%. "Es compleix amb l'Estatut", ha subratllat, "són xifres similars". Montero, però, s'ha mostat oberta a negociar amb els partits polítics per retocar xifres i ha admès que hi ha possibilitats "de millora" per a Catalunya durant la tramitació parlamentària. "Això és només una proposta", ha puntualitzat.

Més diners per a les autonomies

En total, la inversió de les comunitats autònomes s'incrementa un 20%. Pel que fa a les infraestructures, el govern espanyol encara no ha concretat la inversió a Catalunya. Segons la disposició addicional tercera de l'Estatut, els diners dedicats a infraestructures s'haurien d'ajustar al pes de l'economia catalana.

Montero ha entregat aquest dilluns el projecte de pressupostos a la presidenta del Congrés, Ana Pastor, per iniciar el tràmit parlamentari per intentar aprovar-los. Per ara, el PSOE no té prou majoria perquè tirin endavant. Necessitaria no només els vots de Podem, sinó també els dels partits sobiranistes catalans.

'No' als pressupostos

ERC i el PDECat demanen gestos a Sánchez per donar-hi suport i a hores d'ara no garanteixen ni el seu vot favorable ni permetre la seva tramitació. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reiterat aquest diumenge el seu 'no' als pressupostos perquè considera que el cap de l'executiu espanyol no ha fet cap gest.

El PDECat ha fet aquest dilluns una primera valoració del projecte de pressupostos i s’ha "reafirmat" en la seva posició contrària. El cap de files al Congrés, Carles Campuzano, ha subratllat en declaracions als mitjans que "es torna a incomplir l’Estatut" i ha assenyalat que els propers dies el seu partit prendrà la decisió de si presenta o no una esmena a la totalitat. Tot i això, Campuzano s’ha mostrat sorprès que la ministra d’Hisenda no hagi cridat el seu grup a la taula de negociació, motiu pel qual ha anotat que el govern espanyol "de moment no ha tingut interès" en aprovar els comptes.

Per la seva part, ERC veu difícil aprovar-los i en tot cas es planteja una esmena a la totalitat.

Els pressupostos de l'Estat per al 2019, que preveuen un augment de la despesa en infraestructures i polítiques socials, havia d'incloure un augment important del percentatge d'inversió a Catalunya. Com a gest cap a Catalunya i per convèncer ERC i el PDECat, Montero va prometre que, per primera vegada, la inversió a Catalunya equivaldria al PIB català, situat en el 19,2%, una promesa que no s’ha concretat. La inversió de l'Estat a Catalunya l'any passat, amb el govern del PP, va ser de 1.349,6 milions d'euros, el 13,3% del total, un percentatge idèntic al del 2017 i molt per sota del pes de l'economia catalana.

Recaptació històrica

Els pressupostos del govern socialista preveuen una recaptació rècord de 227.356 milions d’euros, una xifra històrica que suposa un augment del 9,5% dels ingressos respecte a l’any passat. Sánchez confia en aquest augment d'ingressos per finançar la pujada de les pensions i l'augment de les partides dedicades a altres polítiques. La inversió en infraestructures s'incrementa un 40% respecte al 2018.

Segons el calendari previst, el debat i la votació de les esmenes a la totalitat del projecte de pressupostos es faran la segona setmana de febrer. Si prospera alguna de les esmenes a la totalitat, els pressupostos del govern de Pedro Sánchez quedaran en un no res.

Informa:ARA.CAT (14-1-2019)