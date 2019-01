LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

El president Carles Puigdemont ha reclamat aquest dilluns al govern de Pedro Sánchez, com a condicions per parlar de la tramitació dels pressupostos, la creació d'una taula de diàleg sobre el dret a l'autodeterminació supervisada per observadors independents. Puigdemont ha fet pública aquesta proposta després de plantejar-la davant la direcció del PDeCAT, que els darrers dies ha viscut enmig un profund trencament el debat sobre la conveniència o no de tramitar els comptes. "No es donen condicions avui ni per a la tramitació ni per a l'aprovació", ha advertit.

A les portes de la Casa de la República i envoltat de la direcció del partit que s'ha desplaçat a Waterloo, Puigdemont ha exposat les condicions dels diputats demòcrates per donar via lliure a la tramitació del projecte. Prèviament, ha plantejat la proposta davant dels membres de la direcció, entre els quals el responsable d'organització, Ferran Bel, que ha protagonitzat un enfrontament públic amb la vicepresidenta del partit i persona de confiança de Puigdemont, Míriam Nogueras, sobre la conveniència de tramitar els comptes.

La proposta ha estat acceptada per la direcció un cop ha quedat clar que Sánchez disposa encara d'un temps per moure peça. El PDeCAT fixa condicions, però manté una porta oberta per a un tràmit que no se substanciarà fins al mes de febrer. I així ho ha explicitat públicament el president, que ha deixat clar que la voluntat de diàleg es manté "fins al darrer minut".

L'avís a Sánchez, però, és clar i directe. “En les actuals circumstàncies no hi pot haver ni aprovació dels pressupostos ni hem de prestar-nos a la tramitació dels pressupostos en aquest context”.

Puigdemont, junt amb la taula de diàleg, ha reclamat també a Sánchez per tramitar els pressupostos "garanties, que no ha posat fins ara, de compliment dels acords perquè tots els acords importants, començant per l'Estatut, han estat clarament incomplerts". "És evident que no ens en fiem", ha reblat per reclamar un testimoni independent que verifiqui que es compleixen els acords.

En les seves declaracions, el president ha argumentat que el debat català va molt més enllà d'uns pressupostos i que l'executiu del PSOE, tot i el suport del PDeCAT a la moció de censura que li va obrir les portes de la Moncloa, no ha fet cap moviment en relació a Catalunya, perquè "no hi ha cap voluntat de diàleg real".

"Hem habilitat el senyor Sánchez que parli d'uns pressupostos, però malgrat les apel·lacions i els gestos constants, avui el govern Pedro Sánchez en relació al conflicte polític de Catalunya té exactament la mateixa política que el govern Rajoy", ha retret Puigdemont.

President @KRLS:

”El conflicte que té Catalunya amb Espanya no es diu pressupostos generals de l’Estat. Es diu Catalunya i Espanya” pic.twitter.com/LzY9TUyW5h

— Partit Demòcrata (@Pdemocratacat) 14 de enero de 2019

Informa:ELNACIONAL.CAT (14-1-2019)