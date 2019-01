LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

L’escrit de defensa de Jordi Cuixart al Tribunal Suprem espanyol és un escrit d’acusació contra l’estat. Aquest escrit serà fet públic demà, el dia que s’acaba el termini per a presentar-lo al tribunal. Els advocats dels altres presos polítics també els aniran presentant al llarg de la jornada, però Òmnium ha avançat les línies mestres del seu document en un acte públic al Col·legi d’Advocats de Barcelona. Acompanyat de juristes de renom, membres de l’entitat, com ara el August Gil Matamala, Magda Oranich i Gemma Calvet, el vice-president, Marcel Mauri, ha declarat: ‘Us presentem un escrit d’acusació de Jordi Cuixart i d’Òmnium davant de l’estat espanyol.

En Cuixart, en representació dels socis d’Òmnium i de la societat civil anirà al Suprem a defensar el dret de mobilització paciífica i de l’autodeterminació.’ És a dir, que la voluntat de la defensa de Jordi Cuixart és de passar a l’atac en el judici que començarà probablement a començament de febrer. ‘Exercirem tantes vegades com calgui desobediència civil pacífica’, ha reblat Mauri.

Els advocats de Cuixart Marina Roig, Benet Salellas i Àlex Solà han estat presents en l’acte solemne de presentació de l’escrit. I han cedit la paraula a alguns d’aquests juristes, que han expressat quines seran les denúncies principals de vulneració de drets que es faran al llarg dels mesos vinents a la sala del Tribunal Suprem. ‘És un judici a la llibertat d’expressió. El judici converteix aquest dret en un delicte’, ha denunciat Gemma Calvet, que ha denunciat que es vulgui aplicar l’excepció sobre aquest dret —prevista només en casos d’enaltiment del nazisme o de delictes d’odi— en la defensa de l’autodeterminació. ‘Volen incriminar conductes emparades per la llibertat d’expressió’.

Vulneració del dret de reunió i de manifestació

L’advocada Magda Oranich ha exposat la segona gran línia de denúncia: la vulneració del dret de reunió i de manifestació que es comet en aquest procés judicial. ‘Constitueix un precedent terrible per a futures manifestacions o protestes. Aquests drets són fonamentals per a la praxi democràtica. Elx convenis internacionals els protegeixen. I el Tribunal Europeu dels Drets Humans l’empara amb la seva jurispriudència fins i tot quan hi ha perill de disturbis. Utilitzen aquesta amenaça com a càstig per haver desafiat l’statu quo.’ Oranich ha advertit que aquest judici ‘El judici pretén dissuadir d’exercici de la dissidència política. AIxí ho fa amb l’abús de la presó provisional, intentant desincentivar la participació política directa. I això va contra la jurisprudència mateixa del TS i del TC.

August Gil Matamala ha recordat que aquest tribunal no és pas competent per a jutjar aquesta causa, i que el procés judicial es fa sense garanties. ‘La decisió del TS de fer-se’n càrrec és una vulneració al dret del tribunal predeterminat per la llei. I la fragmentació irregular de la causa ha fomentat una instrucció sota secret i amb caràcter inquisitorial, sense poder tenir control per part de les defenses. Es vulnera procés equitatiu.’

Carme Herranz, advocada del Col·lectiu Ronda, ha denunciat la vulneració del principi de legalitat. ‘Aquest judici vulnera múltiples conceptes jurídics que protegeixen de l’arbitrarietat de l’estat. El magistrat construeix un relat d’una violència que no es va produir i ho fa en detriment dels drets dels acusats; els acusa de rebel·lió per manifestacions sense violència. I s’aplica un criteri de laboratori; es fa així perquè no es jutgen uns fets, sinó una ideologia. És una causa general contra el sobiranisme i contra la llibertat.’

Negació de l'autodeterminació

Olivier Peter, un dels advocats de Jordi Cuixart, ha exposat una de les línies més contundents de denúncia, la de la vulneració del dret d’autodeterminació. ‘Som a la porta d’un judici en què l’acusació construeix un relat sobre les runes de la violació de drets civils. Es nega el dret fonamental dels pobles a l’autodeterminació, reconegut per la comunitat internacional i amb jurisprudència internacional, com en el Canadà, malgrat el fet que la justícia espanyola el malinterpreta. La jurisprudència diu que no es limita a situacions colonials, aquest dret, sinó també en situacions com la catalana.’ És més, ha assenyalat un fet irregular en tota aquesta causa general, el de situar la unitat d’Espanya per damunt de la defensa dels drets fonamentals. ‘Mai no s’ha reconegut als estats d’oposar la unitat del territori als drets fonamentals. Si el dret d’autodeterminació és reconegut pel dret internacional, el dret de la unitat d’Espanya només existeix en els somnis de nacionalistes furibunds.’ I ha reblat: ‘El judici a la democràcia encara ha de començar però ells ja han perdut. ‘

La presentació dels escrits de defensa és el penúltim pas perquè comenci el judici. Abans no acabi aquest mes de gener els presos polítics seran traslladats a Madrid, on seran tancats en una presó encara per a determinar durant els mesos que duri el judici. I d’acord amb l’estratègia de defensa presentada per l’equip d’Òmnium i de Jordi Cuixart es vol fer un judici clarament polític, passant de la defensa a l’atac, a l’acusació contra l’estat espanyol. I que ho vegi tot el món.

Informa:VILAWEB.CAT (14-1-2019)