LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència, Elsa Artadi, es reuniran dijous que ve a Madrid amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo. La trobada serà “prèvia” per preparar la cimera que s’hauria de celebrar aquest mateix gener, com a continuació del conclave del 20-D a Pedralbes, segons recull l’agència ACN.

Així ho ha explicat Artadi durant la roda de premsa d’aquest dimarts al migdia, posterior al Consell Executiu, al Palau de la Generalitat. La portaveu del Govern ha afegit que dijous proposaran crear una taula negociadora per trobar una solució política, que inclogui una mediació testimonial per acompanyar el diàleg. L’executiu de Quim Torra espera saber si el govern de Pedro Sánchez es troba “còmode” amb aquesta via.

La nova taula de diàleg la va proposar ahir l’expresident Carles Puigdemont des de Waterloo, com a requisit previ perquè els grups independentistes a Madrid es plantegin donar suport a la tramitació dels pressupostos generals de l’Estat (PGE). Aquest nou “ens negociador” és, per Artadi, “coherent” amb la reunió dels dos executius del 20-D a Pedralbes. “Dijous ho posarem damunt la taula”, ha insistit la consellera

Del diàleg a la negociació

La voluntat del Govern és que “el diàleg passi a ser negociació” en termes de “solució política”. Artadi entén que això ha de servir per veure en quin punt es troba Sánchez: “Podria ser un mecanisme per començar a veure si hi ha manera d’anar aproximant les posicions dels dos governs”. Així, la reunió de dijous a Madrid ha de servir per “avançar el més ràpid possible” i veure on són els “esculls”. “El millor és seure i veure on som”, ha subratllat la portaveu.

La consellera de Presidència ha reiterat que, el primer que vol entendre el Govern és si pel president espanyol és “còmode” o no aquesta via. A partir d’aleshores ja s’estipularia si aquesta taula de diàleg ha de ser més àmplia o no, i si ha d’incloure només representants dels dos executius, o també gent de l’espai independentista -per part catalana. Sobre la figura de la mediació, Artadi ha reiterat que hauria de ser algú “sense interessos” que sobretot fes el paper de “testimoni”, tal com ja va apuntar en una entrevista a l’ACN a finals de desembre.

Artadi ha conclòs que la reunió de dijous té un ordre del dia “obert” i que el gran objectiu és trobar un mecanisme per fer avançar el diàleg, i fer-lo continuatiu de la cimera de Pedralbes.

A l’agenda “normal”

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, també ha assegurat aquest dimarts que dijous que ve es reunirà amb Aragonès i Artadi, en una trobada que ha emmarcat en l´“agenda normal” de qualsevol executiu, segons recull Efe. Calvo, que ha assistit avui a la presentació del V Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Granada, ha explicat que forma part de les “trobades habituals” que manté amb altres representants de governs autonòmics,i que l’única peculiaritat és que, després de la declaració de Pedralbes, van acordar veure’s de nou al gener. La reunió es produirà, ha dit, “amb la normalitat amb la qual ens hem de veure”, donada la situació actual a Catalunya.

“A ningú se li escapa que tenim una situació a Catalunya que ens preocupa, i aquest Govern es disposa a donar tranquil·litat i convivència a aquest país”, ha manifestat. La vicepresidenta ha dit que aquesta situació ha d’afrontar-se amb “molta intel·ligència i molta capacitat de fer política” i ha incidit en que la reunió forma part de l’”agenda normal de qualsevol govern: vam quedar a veure’ns al gener; doncs al gener ens veiem.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (15-1-2019)