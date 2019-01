LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

La Policia Nacional ha detingut aquest matí l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, i l'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, tots dos de la CUP. El cos policial ha detingut un total de sis persones, entre les quals hi ha membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) de Girona i activistes de l'organització juvenil La Forja.

Els cupaires han anunciat les detencions a través d'un tuit i després l'advocat Benet Salellas ho ha confirmat als micròfons de Catalunya Ràdio. De fet, la Policia Nacional ha confirmat a l'ARA que es tracta d'una operació contra "desordres públics" en què no es descarten més detencions. Precisament, Salellas ha explicat que s'acusa Sabater d'un delicte de desordres públics.

No obstant això, Salellas ha assegurat que "desconeix" els fets que se li imputen. "Aquí no havien citat a ningú perquè si no jo en tindria coneixement. No és un tema de detenció per incompareixença, sinó una d'indiscriminada amb la voluntat d'escarmentar", ha dit en una entrevista a RAC1. De fet, els advocats dels detinguts -a banda de Salellas, també ho és Montserrat Vinyets-, esperen que deixin en llibertat als sis arrestats perquè asseguren que no s'ha detingut "mai" a ningú per un delicte de desordres públics.

A hores d'ara, Sabater es troba a la comissaria de Girona. Salellas ha explicat que ha intentat entrar a la comissaria de Girona però que no el deixen entrar "fins que no parli en castellà". A hores d'ara, el cos policial encara no ha deixat entrar als advocats dels detinguts, tot i que ara amb qui mantenen interlocució els dos lletrats és amb un agent que parla català.

Per la seva banda, la CUP ja ha fet una crida a través de les xarxes socials a concentrar-se davant la comissaria de la policia nacional de Girona a les 9 h d'aquest dimecres per rebutjar la detenció de Sabater, Cornellà i el membre dels CDR.

El mes d'abril passat l'alcalde va ser denunciat per un presumpte delicte d'odi per la Fiscalia de Girona arran d'una punxada massiva de rodes el mes d'octubre del 2017. Sabater va explicar que sospitava que la Guàrdia Civil podia ser la causant de l'incident.

La fiscalia acusa d'odi l'alcalde de Verges per haver denunciat la punxada massiva de rodes de 163 cotxes el 3 d'octubre

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sigut dels primers a expressar la seva solidaritat amb els dos alcaldes cuipaires i el membre dels CDR detinguts. A través d'una piulada a Twitter, Puigdemont ha assegurat que l'arrest d'aquestes tres persones és una "nova prova del que és l'Estat". "Campen impunes sota l'ordre del 'aporellos', i val tot", ha lamentat.

Des d'Esquerra Republicana també s'ha manifestat el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que ha assegurat que "amb la informació que es coneix", les detencions de Sabater i Cornellà "semblen totalment desproporcionades". "Esperem la seva posada en llibertat i exigim la màxima transparència sobre aquesta operació a la Policia Nacional", ha escrit.

