LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

"El cas català irromp a Estrasburg: ‘Alliberi els presos, senyor Sánchez!’

El president espanyol visita el parlament europeu i es troba un plenari dominat per la qüestió catalana





Andreu Barnils





El president espanyol Pedro Sánchez ha visitat aquest dimecres el parlament europeu a Estrasburg, invitat pel programa El Futur d’Europa. Aquesta iniciativa invita presidents de la UE a parlar de la seva visió europea davant els eurodiputats. I a diferència dels casos de la presidenta alemanya Angela Merkel i el francès Emmanuel Macron, que van tenir un plenari ple de diputats ansiosos d’escoltar-los, la rebuda que ha tingut Sánchez no ha estat del tot esplendorosa. En primer lloc, l’han tingut vint minuts esperant, perquè el debat del Brexit s’ha allargat fins a les 10.20. En segon lloc, s’ha trobat un hemicicle mig buit. I finalment, ha vist com l’independentisme català era el tema que dominava el plenari i alguns diputats portaven cartells grocs en defensa dels presos polítics.

Per acabar-ho d’adobar, Pedro Sánchez anava a un fòrum on la majoria dels seus eurodiputats socialistes eren furibunds Susanistes com Jáuregui, Elena Valenciano o Pepe Blanco, l’home que el va trair per l’esquena en les primàries del PSOE. A favor de Sánchez, allà dins, només s’hi trobava Iratxe Garcia, el magnífic somriure profident del president espanyol, les seves formes educades, i una imatge pública a anys llum del seu precedent.

Un discurs inicial de trist contrast



Les frases buides, de rigor, i molt ben travades i pensades del discurs inicial Pedro Sánchez sobre la seva visió europea (dones i joves com a eix central) contraposaven de manera gairebé ofensiva amb la rabiosa, i dic rabiosa, actualitat. Sánchez parlava de respectar el resultat del referèndum i la sobirania dels anglesos mentre les agències escopien notícies d’arrestos a Catalunya d’alcaldes i membres del CDR. I si Sánchez citava els versos de Goethe (“els pares han de donar als fills arrels i ales”) un s’imaginava Valtonyc a l’exili pels seus versos. Josep Borrell prenia notes al seu costat, mitja sala era buida, i eren molt pocs els aplaudiments. En una ocasió, un sol diputat de 751 possibles, ha aplaudit amb ganes, content que Sánchez parlés de donar pas als joves europeus.

Era Ernest Urtasun, en metàfora insuperable del jove diplomàtic de carrera esperant el seu torn, amb Borrell al fons. Finalment, després d’uns vint minuts de discurs que dins la immensa sala s’ha de seguir amb cascos, perquè si no la veu feble de l’orador es perd en la immensitat de la preciosa sala, Sánchez va esperar el torn humilment el torn d’intervencions. I començava el mambo català. Perquè de mica en mica, primer entre línies, després del tot, el tema català ha anat dominat el debat. Fins a obligar a Sánchez a parlar-ne.

Independentisme a debat



Primer, el socialista holandès Timmermans, en nom de la comissió (Juncker era absent tractant el Brexit a Brusselles), ha demostrat que es pot ofendre sense voler. Davant Sánchez va comparar Espanya amb Malta, i va dir que ‘tots hem conegut joves espanyols que han vingut a treballar als nostres països i hem quedat encantats de la seva actitud’. Ell és l’home que va acabar introduint el tema de l’independentisme, a la contra, i entre línies: ‘Els que venen la idea que es poden aïllar els paios diferents, i construir murs, i venent el fum del nacionalisme només portaran a la frustració. Les nacions que es tanquen en banda, només poden fracassar’.

El torn de Weber, del PPE, ha estat pitjor. El possible successor de Juncker, i amic íntim de González Pons (PP), va posar el tema damunt la taula, i amb totes les lletres: ‘Vostè senyor Sánchez governa amb el suport de l’extrema esquerra i els separatistes. I això ens preocupa. Però sàpiga que estem al costat de la constitució espanyola, del govern espanyol, i de la unitat d’Espanya’.

I aquí va arribar el contraatac d’una sorprenent Ska Keller. Alemanya. Líder del partit verd,hja fet una eloquent defensa dels presos polítics catalans, a pocs mestres de Sánchez. Els verds havien estat molt més cauts, fins ara. Però avui, avui no: ‘Moltes gràcies pel discurs. Un discurs robust i pro europeu. Sabem que ha heretat molts problemes, com la situació de Catalunya. El seu predecessor ha tingut un enfocament molt rígid amb la qüestió catalana. I vostè se l’ha trobat damunt la taula. I la solució ha de ser política. I això inclou una solució per als que estan a la presó. Perquè hi ha col·legues nostres del parlament europeu que estan a la presó. Per una qüestió que no s’ha trobat motivació ni a Alemanya ni a Bèlgica’.

Les opinions

La intervenció de Keller ha obligat a Pedro Sánchez a respondre, ell que venia a parlar del futur d’Europa. Resposta llarga, que val la pena llegir tota: ‘Puc parlar de Catalunya, sí. A Catalunya des del 2014 hi ha hagut 5 votacions. Dos referèndums i eleccions. Quin ha estat el resultat? Com molt un 48% ha donat suport a formacions per la independència. Per tant, l’independentisme no té majoria social. La té parlamentària, i gràcies a una llei electoral. Insisteixo, el 52% no dona suport a la independència. Ho han de reconèixer: no es pot imposar un projecte polític a una majoria. En segon lloc, és evident que aquest problema no és només d’Espanya, sinó també a Europa, com a Baviera, el Vèneto, o Còrsega, on hi ha tensions territorials. Quina és la diferència amb el Vèneto o Baviera, i Catalunya? Que les forces independentistes a Alemanya i Itàlia han dit que acceptaven les resolucions judicials. A Espanya no ha passat. Les formacions independentistes han trencat l’estatut d’autonomia.

En tercer lloc, és cert que des de l’any 2010 Catalunya té una constitució regional que no es va votar en la seva totalitat. Problema que hem de resoldre. I l’estat n’és conscient. Però Espanya és un gran país. I amb un nivell de descentralització molt important. Hi ha índex no menors, que situen Espanya com el segon país més descentralitzat del món. Els independentistes han d’obrir un diàleg sincer i reconèixer a la part majoritària. I Espanya ha de facilitar aquest diàleg entre les dues dimensions. La nacionalista i la no nacionalistes. El govern espanyol si té la voluntat ferma del diàleg. Però abans els independentistes han de reconèixer que no tenen majoria social. Per resumir-ho a Catalunya el problema no és la independència, és la convivència’.

El vendaval



Un cop la porta s’ha obert, i en el torn de paraula a la resta de diputats rasos, les intervencions sobre Catalunya s’han succeït. Uns a favor dels independentistes, i els altres no. Però dominant el debat en moltes de les intervencions.

D’entrada, un dels habituals, i autèntic amic de la causa catalana, José Bové, ha dit això: ‘Senyor Sánchez el 5 de novembre passar vaig visitar els meus antics del parlament europeu que avui estan a la presó, a Espanya. Hem de concebre aquesta situació, que avui en dia hi hagi càrrecs electes, que estiguin empresonades per idees polítiques? Molts cops hem criticat Orban. Que potser Espanya a causa de la seva contribució i la política de Catalunya se sumaran a aquests països? És lamentable. Com és possible que avui en dia persones i diputats estiguin a la presó? Comparteixo el diàleg. Es dialoga, sí, però no amb gent a la presó. Posi’ls en llibertat. I farà un acte de democràcia.

William Darmouth, gal·les: ‘Comparteixo els postulats del senyor Bové. Són presos politics, i la Comissió no fa res. Els valors europeus s’anul·len.- I un es pregunta per què. Potser perquè Espanya dóna suport a la UE? I això fa que no tingui problemes amb els presos? És això? És difícil de digerir Mirint-se al mirall. I alliberin els presos’

Senyor Blanco López (PSOE): ‘Ser patriota no consisteix a cridar viva espanya. Vostè els del PP van arribar al crit de viva espanya i vam acabar amb més independentistes que mai, i amb dos referèndums d’independències celebrats‘

Bilbao Barandica: ‘Vostè, senyor Sánchez, està convertint un problema polític en una causa penal. No és la solució. I això denuncien aquestes fotos que veu per l’hemicicle’.

Ferber,PPE, alemany, molest amb la comparativa de Bavaria i Catalunya de Pedro Sánchez: ‘Si compara Catalunya i Baviera comprovi les dades. El nacionalisme bavarès era d’ultraesquerra, i fa 100 anys. No es poden comparar les dues situacions’

Demesmaeker: ‘El 21 D vaig estar a Barcelona. Volia visitar quatre catalans a la presó. No puc acceptar que hi hagi persones amb presó provisional i que els posin a la presó per sedició. Ningú ha realitzat actes violents de rebel·lió. La política s’ha de basar en el diàleg, no l’actuació judicial. Sí que hi ha nacionalisme perillós però no és a Catalunya. Si no que apareix una forma perillosa de neofranquisme. Superi la seva por a la dreta, i alliberi els presos’.

Ramon Tremosa: ‘El govern espanyol va empresonar a diputats i la presidenta del parlament per permetre un debat. Espanya està més a prop de Turquia que de Gran Bretanya!’

Del Castillo PPE. ‘Des del minut 1 vostè està en mans dels independentistes catalans i excloents, també en la seva retòrica pràctica. Que han intentat trencar l’ordre constitucional i que no tenen lleialtat constitucional’.

Carlos Iturgaiz (PPE): ´Vull rebutjar que es pengin cartells de presumptes delinqüents empresonats Vostè és president gràcies als colpistes catalans, proterras batasunos i chavistes de Podemos. És president gràcies a la Bazofia de la política espanyola.

Un final en la mateixa línia



De mica en mica l’hemicicle s’anava omplint, pel camí de la votació. El que havia de ser un debat europeu, s’havia convertit en un debat sobra la independència de Catalunya en moltes de les intervencions. La remor de les passes dels eurodiputats no deixaven escoltar bé el discurs de resposta del president espanyol, que ha preferit no respondre el tema estrella del debat, i s’ha embrancat a parlar de multilateralisme i federalisme, amb l’intent de matar el tema. Però el tema ha tornat a aparèixer a la sala de premsa, on de les cinc preguntes una ha estat gairebé ofensiva per ell, quan se li ha demanat si la situació dels presos polítics catalans no posava en qüestió la democràcia espanyola, i exactament quina era el motiu perquè Sánchez no comencés el diàleg amb els presos catalans.

Resumint, avui Pedro Sánchez ha vingut a parlar del futur, Europa, i s’ha trobat parlant del present de Catalunya. I sort tindrà si el dia d’avui es recorda com el dia que es va debatre el Brexit al parlament, i no com el dia que uns eurodiputats organitzats van demanar-li que alliberés els presos polítics, en un hemicicle mig buit, amb alguns cartells a favor dels presos, i uns càrrecs electes que volien posart en qüestió la democràcia espanyola.

Informa:VILAWEB.CAT (2-1-2019)