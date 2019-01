LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

Andalusia és la comunitat que ha rebut la dotació pressupos­tària més gran en inversions ­públiques al llarg dels últims quinze anys. Com es pot veure al gràfic adjunt, en tots els projectes de pressupostos de l’ Estat des del 2005 fins als del 2019 publicats dilluns, Andalusia és la que s’ha emportat el tros més gran de la inversió que es pot regionalitzar per comunitats. Més enrere del 2005, la informació no està disponible de forma ­regionalitzada.

El 2019 Andalusia rebrà 2.132,77 milions (el 17,5% del total regionalitzable) mentre que Catalunya obtindrà 2.051,38 milions (el 16,8%). Només si se sumen a la comunitat catalana els 200 milions derivats d’una sentència del Tribunal Suprem corresponents al 2007, la inversió s’eleva al 18,2% del total regionalitzable: 2.251,38 milions.

Andalusia és la comunitat amb més població. Segons l’últim cens hi ha registrades a l’autonomia 8,4 milions de persones, la qual cosa representa el 17,9% de la població espanyola. Catalunya, amb 7,6 milions, pesa el 16,3% del total. A l’Estatut d’Autonomia d’ Andalusia s’establia precisament que la inversió de l’ Estat en la comunitat havia de ser com a mínim l’equivalent respecte al total espanyol del seu pes en població.

El pes del PIB

A l’Estatut de Catalunya es va establir com a criteri d’inversions el pes de la comunitat en el PIB (producte interior brut). En els últims anys l’ Estat no ha complert mai amb aquest compromís i l’assignació a Catalunya sempre ha quedat per sota. El 2019 no ha estat una excepció i, tal com es va comprovar dilluns, la dotació –tant si es compten els 200 milions corresponents a exercicis anteriors com si no– està per sota del 19,2% que aquesta comunitat pesa en el conjunt del PIB.

Madrid, malgrat tenir un PIB similar (el 2012 va superar el de la comunitat catalana per unes dècimes), habitualment s’ha situat per sota de Catalunya. La Comunitat Valenciana està un esglaó per sota i se situa a gran distància de les altres tres autonomies analitzades pel que fa a inversió estatal.

Habitualment, Catalunya ha estat la segona comunitat autònoma espanyola amb més dotació d’inversions després d’ Andalusia si bé alguns anys no ha estat així. El 2016 i el 2014, per exemple, Castella i Lleó va rebre una dotació superior. Els anys 2015 i 2012, el rànquing inversor el van liderar Andalusia, Castella i Lleó i Galícia.

Uns pressupostos que no s'executen del tot

En el que sí que surt més ben parada Catalunya respecte a Andalusia en els últims pressupostos és en la inversió en relació amb la població. El 2019, la dotació per càpita a Catalunya és de 270,1 euros mentre a Andalusia s’eleva a 254,5. L’any anterior en la comunitat catalana es va registrar una inversió per habitant pressupostada (178,6 euros) superior a l’andalusa (176,3). No obstant això, els dos anys últims han estat d’altres les comunitats que han liderat les xifres d’inversió per càpita. El 2019 és Extremadura (548,8 euros), mentre que el 2018 va ser Cantàbria amb 468,9 euros.

Les dades analitzades corresponen a la quantitat pressupostada que no s’executa mai en la seva totalitat. A la part inferior del gràfic, la Cambra de Comerç de Barcelona amb dades del Ministeri de Barcelona i del Ministeri d’Hisenda ha analitzat l’execució de les inversions per part del Ministeri de Foment. Entre el 2010 i el 2016 Andalusia va ser la comunitat amb més inversió liquidada pel grup Foment. La dotació corresponent a aquell ministeri és essencialment la destinada a infraestructures. Només l’any 2017 –últim de què hi ha dades disponibles– es va liquidar més a Catalunya que a Andalusia. Al llarg dels últims nou anys, la inversió liquidada a Catalunya respecte al total estatal ha oscil·lat entre el 8,1% del 2014 i el 18,4% del 2009.

En les xifres publicades dilluns en els pressupostos es comprova que Catalunya és la comunitat que aconsegueix un increment més gran en valor absolut (702 milions d’euros), seguida d’ Andalusia (655 milions) en la inversió regionalitzada. En el cas de la Comunitat de Madrid el creixement de la inversió del 2018 al 2019 és marginal: menys de 2 milions d’euros.

Informa:LAVANGUARDIA.COM (16-1-2019)