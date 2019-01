LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

L'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, qui porta els casos de Carles Puigdemont, Lluís Puig i Clara Ponsatí, ha visitat Sant Cugat del Vallès per parlar del "judici de la vergonya" en un acte organitzat per l'ANC i Òmnium Sant Cugat amb motiu dels 15 mesos de l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart aquest dimecres, 16 de gener. Un acte en el qual el jurista ha estat acompanyat per Pep Fort i Padró, del Secretariat Nacional de l'ANC, i que ha fet que la sala d'actes del Casal Torreblanca es quedés literalment petita per acollir el públic que volia gaudir de la xerrada.

Més de 350 persones han assistit a la xerrada que ha començat amb la intervenció de Fort, qui ha fet una crida a "no tenir por", al·ludint als "membres del CNI que hi ha a la sala, que sempre són dos en tots els nostres actes". A ells els ha dit que "ens volen acollonits, que no ens mobilitzem mentre durin els judicis, però oblideu-vos. No ho farem, persistirem", fent referència a les diferents detencions practicades aquest mateix 16 de gener.

Tot seguit, ha donat un seguit d'arguments per persistir amb el procés "davant d'un Estat ferit en el seu orgull". "Hi ha quatre coses que no ens perdonaran mai", ha destacat, apuntant la reacció del 20 de setembre de 2017 davant l'entrada a les Conselleries, el referèndum ("Vam desafiar tot un Estat, vam votar i vam guanyar", ha subratllat), la convocatòria d'eleccions "il·legítimes a les que vam anar i vam tornar a guanyar", i el fet que "es pensaven que escapçant líders polítics i socials ens aturarien, i s'equivocaven".

Crida a la unitat

Davant l'escenari actual, Fort ha fet una crida a la unitat, "que és el que va fer possible l'1 d'Octubre", ha subratllat, reclamant que "us tanqueu a una habitació, tirant la clau per sota la porta, i que no en sortiu sense un acord i una unitat que ens permetrà la República". "Si no ho feu els polítics, ho farem nosaltres. No sé com, però segurament us farem fora", ha advertit.

En relació al judici que començarà en pocs dies, "el judici polític", ha subratllat, "els nostres presos tenen una oportunitat única de denunciar davant el món que tenim un estat demofòbic, decadent i en liquidació", ha remarcat, fent una crida a la "lluita activa pacífica" per part de la societat. "Siguem optimistes", ha demanat, "Guanyarem, no en tingueu cap dubte", ha sentenciat abans de donar pas a Alonso-Cuevillas.

La intervenció del jurista ha començat amb un vídeo de salutació al president Puigdemont enregistrat amb els assistents, i fent ironia sobre la situació que s'està vivint. "Algun dia, quan això acabi, traurem la part còmica de tot això. Ara, ens enfrontem a un animal ferit. Detenen sense ordre, encaputxats, sense identificar-se... Tenim un Estat ferit en el seu orgull, i això els fa perillosos. Estan fent errors tan greus, que ens fan veure que anem bé", ha subratllat.

Enduriran el judici

En aquest sentit, ha emfatitzat que "estem en un moment molt dur, i la repressió va a més", detallant les condicions amb les quals els presos polítics hauran de fer front al judici, i com aquest "s'anirà endurint a mesura que passin les setmanes, tot i la cerimoniositat que li volen donar prèviament" en relació als terminis d'aquest. D'aquesta manera, ha fet referència a "l'estricta separació de poders que hi ha", apuntant que "volen acabar amb el judici abans de setmana santa", deixant "reposar la sentència fins després de les municipals i europees", i notificant-la "el 32 o 33 de juliol, que ens agafi fora de joc". "Això", ha apuntat, "sempre que Sánchez no anunciï eleccions per a l'octubre, que llavors ja ho deixaran per novembre".

Una sentència, ha apuntat, que "serà una brutalitat; no el que demana la fiscalia, perquè diran que és conspiració per la rebel·lió" i "aniran a rebaixar la pena". Parlant de terminis, ha fet referència als diferents recursos que es presentaran a la sentència fins a arribar a Estrasburg en un termini d'uns 7 anys, ha vaticinat, "podent trigar fins a 10", i "que no serveixi de res". Un punt que ha aclarit ràpidament: "que no serveixi per res perquè quan arribi la sentència d'Estrasburg, ja farà anys que serem una república independent, i ens serà igual", ha manifestat convençut.

En aquest sentit, ha remarcat que "som un poble mobilitzat malgrat la repressió" i estem "tossudament alçats" amb una "actitud de militància no violència". Aquesta l'ha apuntat com a primera clau de la "victòria", juntament amb la "crisi institucional de descrèdit absolut" de l'Estat espanyol, i la "profunda crisi econòmica que vindrà pel deute de l'estat".

Europa intervendrà

"Aquesta crisi política, institucional, social i econòmica portarà a la intervenció d'Europa", ha assenyalat, qui, "per posar ordre, haurà de reparar la vida social i política". D'aquí que remarqués la importància "d'anar a Europa i explicar el que està passant, canviant el relat que tenen", per "crear les condicions idònies perquè li sigui més còmode fer alguna cosa, que no fer res", ha apuntat.

"Patim i ens toca patir una temporadeta", ha afirmat remarcant el de "temporadeta·, apuntant a "menys de 5 anys". "El segon semestre de 2020 Merkel serà la presidenta de la UE, i Merkel se'n va amb els deures fets", ha apuntat. "Si resistim, bastant aviat, guanyarem. Cap dubte", ha sentenciat.

L'acte ha finalitzat amb un torn obert de preguntes del públic a les quals Alonso-Cuevillas ha donat resposta.

Informa: ELMON.CAT (17-1-2019)