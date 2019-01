LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

El col·lectiu de Mossos d’Esquadra sobiranistes ‘Guilleries’ ha difós un comunicat on expliquen que “dirigents del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) han estat assenyalats per diferents persones alienes a l’independentisme com a infiltrats de les clavegueres de l’Estat al servei de l’anomenada operació Catalunya, acusació totalment compatible amb les seves actuacions”.

En aquest sentit, destaquen el fet que les querelles presentades contra el cos per dos dirigents del mateix sindicat i el seu advocat, José María Fuster-Fabra -“qui no ha negat mai haver militat al partit franquista Fuerza Nueva”- han estat arxivades pel Jutjat. Es refereixen a les relacionades amb la documentació que la policia catalana portava a cremar a la incineradora de Sant Adrià de Besòs i que la Policia Nacional va intervenir quan els Mossos es disposaven a destruir-la el 26 d’octubre del 2017, dies després del referèndum de l’1 d’octubre. Arran d’informacions posteriors aparegudes citant documentació intervinguda, es van presentar diverses querelles per possibles seguiments a personalitats unionistes, que denunciaven que havien estat investigats per “motius de caràcter polític”. El jutge ho ha descartat i conclou que tota la documentació es va obtenir per “mitjans legals”.

Brutal campanya de difamació

“Les acusacions, amb l’ajut dels partits espanyols ultres i els seus altaveus mediàtics, van llençar una brutal campanya de difamació, acusant-nos d’haver-los espiat, actuant il·legalment i amb motivacions polítiques”, apunten des de les ‘Guilleries’ per afegir que “la intervenció d’un talp espanyolista va fer possible, de manera il·legal -sense ordre judicial-, la intercepció del comboi que portava la documentació”. També han criticat el fet que la Fiscalia -“en funcions de claveguera de l’Estat”, diuen- hagi recorregut l’arxivament de les querelles contra el cos de Mossos.

D’altra banda, els agents republicans acusen el Sindicat de Policies de Catalunya d’instar la Divisió d’Afers Interns a actuar contra ells i de “no haver defensat la multitud de mossos amenaçats i assenyalats a través de la caverna mediàtica per part d’agents” com Imma Alcolea (la mossa expedientada per amenaçar Puigdemont que compta amb una llista negra d’agents independentistes) o Felipe Ángel Gómez, president de la ‘Unió de Mossos Constitucionalistes’.

Per acabar, han carregat contra el Cos Nacional de Policia per les detencions -“sense disposar de competència ni mandat judicial i injustificadament”- a alcaldes i activistes independentistes d’aquest dimecres.

Informa:LAREPUBLICA.CAT (17-1-2019)