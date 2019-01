LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

Diverses entitats socials han posat en marxa la plataforma Wereport, un projecte amb què volen denunciar internacionalment la “vulneració de drets civils” que asseguren que practica l’estat espanyol, a qui acusen “d’assemblar-se a Turquia o Veneçuela”.

A través d’un portal web, els impulsors comparteixen dossiers sobre diversos casos judicials per tal de generar debats públics arreu del món. La causa contra Lluís Salvadó i Josep Maria Jové, la investigació contra el raper Valtònyc, la pèrdua d’un ull de Roger Español o la investigació contra Toni Albà en són alguns exemples. El coordinador de Wereport, Anand Torrents, ha assegurat aquest dijous que la plataforma “no és cap nou espai polític”, sinó una eina “per evidenciar un patiment compartit”.

“No volem posar en evidència l’estat espanyol, sinó fer una denúncia internacional”. Així ha sintetitzat Anand Torrents l’objectiu de Wereport, assegurant que “voler posar en evidència voldria dir que hi ha mala voluntat o intenció de danyar”. La nova plataforma es proposa “convidar els lectors a treure les seves pròpies conclusions” davant una situació que, assegura Torrents, genera “un patiment compartit”. “No pot ser que un estament judicial funcioni d’aquesta manera a l’estat espanyol ni a qualsevol racó del món”, ha afegit.

Denunciar-ho tot

Wereport s’ha posat en marxa aquest mes de gener exposant una quinzena de casos al seu portal web, si bé els impulsors aspiren a compartir un total de 50 casos i investigacions durant el proper any. Per fer-ho, han obert una crida per trobar voluntaris que ajudin a redactar en anglès els dossiers sobre tots aquells casos en què es consideri que hi ha hagut vulneració de drets civils. La intenció és compartit situacions que afecten tant a Catalunya com a qualsevol punt de l’estat espanyol.

La voluntat de Wereport és servir de plataforma internacional per a què tots els països puguin debatre i analitzar els diferents casos. Per contribuir a aquesta difusió, els impulsors han obert una campanya de micro mecenatge amb la qual aspiren a recaptar 5.000 euros per poder finançar, principalment, el material que es difon a través del web i també diverses presentacions públiques programades arreu del món.

“Internacionalitzar és una manera de forçar Europa a mullar-se”, ha destacat l’activista dels CDR Tamara Carrasco, que ha estat especialment crítica amb organismes com la Unió Europea. Segons Carrasco, “la Unió no havia de ser només econòmica i política, sinó també una unió de drets socials, i ja es va permetre que els seus fonaments tremolessin quan va haver la crisi dels refugiats”. Alhora, ha assegurat que “la situació s’ha agreujat amb la pujada de l’extrema dreta” i ha insistit que la reivindicació de Wereport “ja no gira només entorn l’independentisme, sinó sobre els drets civils”.

Denúncia internacional

En la mateixa línia, l’exsecretari d’Hisenda Lluís Salvadó ha defensat que “la denúncia internacional de la vulneració de drets dels ciutadans és una de les eines més eficients per fer que el món consideri què és l’estat espanyol”. Salvadó ha carregat durament contra el poder polític i judicial, i ha fet una crida a respondre a la “repressió” actual amb un “enfortiment” de l’independentisme.

D’inici, Wereport arrenca amb la col•laboració de Fundació Congrés de Cultura Catalana, Fundació Catalunya Fons, Col•lectiu EMMA, Col•lectiu Praga, DRETS, Human Rights Catalonia, Juristes pels Drets Humans, Sobirania i Justícia, Prou Repressió Política – ACPRP, i Clam per la Llibertat.





Informa:ELPUNTAVUI.CAT (17-1-2019)