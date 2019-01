LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

"L’independentisme frena, la repressió augmenta "

La renúncia de l'independentisme majoritari a la unilateralitat no ha fet disminuir la repressió judicial i policíaca"

Pere Martí

Unilateralitat. La renúncia de l’independentisme majoritari a la unilateralitat i l’acceptació més o menys explícita de les regles del joc autonòmic no han fet pas disminuir la repressió de l’estat espanyol. Els qui asseguraven que una distensió del conflicte per part catalana ajudaria a fer que Madrid reconsiderés l’estratègia de judicialització i repressió han estat desmentits pels fets. No solament no hi ha hagut cap revisió de l’estratègia judicial contra els dirigents independentistes, que continuen empresonats i són a punt de ser jutjats, sinó que la repressió ha augmentat fins al punt que la policia espanyola ja es permet de detenir batlles sense autorització judicial, com va passar ahir a Verges i a Celrà.

La frenada de l’independentisme ha donat ales a la línia dura de l’estat per seguir l’estratègia repressiva amb la voluntat d’escarmentar la societat catalana, perquè trigui dècades a recuperar-se. El canvi de govern del PP al PSOE ha significat un canvi de formes, però no de fons. El ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avalat sense escabellar-se l’operació d’ahir contra els dos batlles de la CUP i la quinzena d’activistes independentistes que van ser detinguts amb unes formes que no són pròpies d’un estat de dret. I avui mateix l’Audiència espanyola ha reobert la causa contra Josep Lluís Alay, Josep Maria Matamala i els dos mossos que acompanyaven el president Carles Puigdemont quan fou detingut a Alemanya, el 25 de març de l’any passat.

Unió de justícia i política

El jutge ja l’havia arxivada, la causa, però la fiscalia hi va presentar un recurs en contra. I encara tres membres més dels CDR han anat a declarar davant el jutge per haver aixecat una barrera de peatge. Aquesta celeritat policíaca i judicial contra l’independentisme contrasta amb la passivitat amb què s’aborda la violència espanyolista, que és constant i creixent.

Quan es diu que la justícia té el seu recorregut i que la política va per un altre camí, es menteix, perquè a Espanya la justícia i la política són vasos comunicants. La separació de poders és inexistent i la nova fiscal general de l’estat, María José Segarra, nomenada per Pedro Sánchez, no s’ha mogut ni un centímetre de la línia dura dels seus predecessors. Tota aquesta realitat repressiva s’intenta amagar darrere la paraula ‘diàleg’. Una fórmula màgica que consisteix a anar fent un seguit de reunions entre els governs català i espanyol, en què no s’aborden les causes del conflicte, la manca de reconeixement del dret d’autodeterminació, però així i tot es van repetint periòdicament. Avui n’hi ha hagut una altra, en què s’ha acordat de dividir el diàleg en dues taules: la de governs i la de partits, per mirar de trobar una solució política al conflicte. Han quedat que continuaran quedant.

Tot i la desídia del govern espanyol, el ressò internacional de la repressió va augmentant, com va constatar ahir Pedro Sánchez al parlament d’Estrasburg, quan va intervenir en un hemicicle buit però on els pocs eurodiputats que hi havia exhibien cartells grocs amb les cares dels presos. El president espanyol va fer veure que no els veia. I això mateix farà el govern espanyol respecte de l’informe de Human Rights Watch fet públic avui, en què es denuncia la impunitat policíaca de l’1-O i es recorda que cap policia no ha estat condemnat.

Un informe més que denuncia la repressió injustificada, com han fet algunes altres organitzacions internacionals de drets humans, però que no atura ni la farsa del judici que començarà a principi de febrer al Suprem ni la repressió absolutament desproporcionada contra un independentisme pacífic i democràtic. L’estat espanyol s’aprofita de la manca d’unitat estratègica per augmentar aquesta repressió, perquè la divisió afebleix la resposta política, institucional i social de l’independentisme.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (18-1-2019)