LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha donat a entendre que els ambaixadors de l'estat espanyol "tenen ordres" de replicar en els actes institucionals del president Quim Torra a l'estranger.

Borrell ha dit aquest divendres des de Malta que els diplomàtics espanyols replicaran cada vegada que el president de la Generalitat, Quim Torra, "vagi pel món denigrant Espanya". "Esclar que replicaran, ho han de fer, és la seva feina i a més tenen instruccions precises", ha dit.

El ministre ha respost així al president de la Generalitat, que avui en una piulada parlava del seu viatge aquesta setmana als Estats Units i demanava disculpes als seus interlocutors per "les visites que l'ambaixador espanyol els farà amablement a partir d'avui mateix".

Els he explicat que a Espanya hi ha presos polítics i exiliats, i que el camí cap a la llibertat de Catalunya, el seu país, Sr. Borrell, és irreversible. També els he demanat disculpes per les visites que l’ambaixador espanyol tan amablement els farà a partir d’avui mateix. https://t.co/OFmWsHbZ2S

Borrell, que s'ha sentit interpel·lat, ha afirmat que "el senyor Torra ha de saber que quan explica als Estats Units que Espanya és un país on no hi ha llibertats, franquista, amb presos polítics i exiliats, està descrivint una Espanya que no és la real".

Borrell ha afegit que quan Torra va pel món presentant l'Estat espanyol "com si fos encara l'Espanya franquista, els diplomàtics espanyols, que són allà per atendre'l com a autoritat de l'Estat espanyol que és -encara que ell no vulgui- li repliquen, perquè aquesta és la seva obligació".



Torra demana disculpes, per avançat, per les visites de Borrell

Torra va demanar als EUA "mediació internacional" a quatre congressistes amb els quals es va reunir a Washington per explicar-los la situació política a Catalunya. Aquest divendres, en una piulada de resposta a una del ministre, deia: "Els he explicat que a Espanya hi ha presos polítics i exiliats, i que el camí cap a la llibertat de Catalunya, el seu país, senyor Borrell, és irreversible". Torra afegeix: "També els he demanat disculpes per les visites que l'ambaixador espanyol tan amablement els farà a partir d'avui mateix".

Precisament, l'última intervenció d'un cònsol espanyol per replicar el discurs del president Quim Torra va ser aquesta setmana a San Francisco, als Estats Units. El cònsol d'Espanya a la ciutat californiana, Diego Muñiz, va intentar acaparar tots els focus en la conferència que el president Quim Torra va fer dilluns al Martin Luther King Institute de la Universitat de Stanford. Muñiz va replicar al president de la Generalitat, en anglès, que la Constitució espanyola "no recull cap referèndum d'independència".

Pregunta seriosa, quin nivell d'anglès es demana per ser consol d'Espanya? Fa entre llàstima i vergonya. pic.twitter.com/YEB1o8V7tQ

La intervenció del cònsol d'Espanya a San Francisco va tenir una forta repercussió a la xarxa, que va fer befa del seu nivell d'anglès.

