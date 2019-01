LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

La comentada substitució de Laura Rosel per Cristina Puig com a presentadora del 'FAQS' ha estat un dels temes de la sessió de control a la CCMA. El director de TVC, Vicent Sanchis, ha explicat aquest divendres que "la decisió s'arrossega des de fa molt de temps" i que poques setmanes després de decidir el canvi del primer presentador Ricard Ustrell, qui va deixar el programa a finals de desembre del 2017, la productora El Terrat va notar "alguns problemes, deficiències i característiques que no li acabaven d'agradar" del 'FAQS' presentat per Rosel. "Vam decidir conjuntament que el canvi no es podia fer dos mesos després, sinó que els hi vaig demanar temps fins al desembre", ha explicat Sanchis. Entre les causes, ha desgranat, es buscava "un altre perfil de presentadora no tan estrictament informatiu, sinó més obert i donant més joc". Sanchis ha explicat que Rosel presentarà una nit temàtica a TV3.

La productora, segons Sanchis, va considerar una sèrie de "no tant deficiències, sinó característiques" que fan que Laura Rosel "servia per altres coses i per aquestes coses no acabava de". Segons el director de TVC, "que un presentador doni el perfil adequat per un programa és discutible". Ha apuntat que al mes de desembre El Terrat va insistir en què "no ho veien" clar, sinó que "veien els mateixos defectes". Sanchis ha assegurat que Laura Rosel és "una gran comunicadora, presentadora i periodista en un altre nivell de programes". "Casi tots els protagonistes d'aquest episodi ho han sabut amb més temps, ningú se n'ha assabentat sobtadament, potser de la decisió sí", ha afegit.

Les sospites de manipulació

En aquest context, Sanchis ha lamentat que "molta gent viu el que passa amb TV3 amb una sospita permanent de manipulació". Ha dit que s'ha de mantenir el criteri que és professional que és el que mou a la productora. "No hi ha cap intervenció fantasmagòrica".

Ruben Wagensberg, d'ERC, ha destacat que si les raons del canvi eren donar un nou enfocament sobre els continguts del programa, aquest "no el van acabar de veure" plasmat al primer programa de Cristina Puig.

En aquest context, Riera ha demanat a Sanchis, quan li ha fet la pregunta, una explicació "convincent per no alimentar teories de la conspiració". Ha considerat que la versió oficial, que es volia donar un toc més d'entreteniment al 'FAQS', "no sembla que justifiqui un canvi d'aquesta magnitud".

Informa: ELMON.CAT (18-1-2019)