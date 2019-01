LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

"La inacceptable violència del taxi "

José Antich





Les imatges que ens deixa la vaga de taxis a Barcelona són absolutament inacceptables. Com ho són el xantatge permanent per aconseguir els seus objectius, les amenaces de convertir la capital catalana en una ciutat amb mobilitat impossible quan hi hagi grans esdeveniments (com el congrés del Mobile) o les intimidacions per impedir que l'administració trobi una fórmula de convivència entre el taxi i els vehicles de transport amb conductor (VTC), on s'agrupen plataformes com Cabify o Uber. A ningú poden deixar indiferent, segurament tampoc a molts taxistes, les impactants imatges d'agressions a conductors de VTC al centre de Barcelona. La raó que es pot tenir es perd amb actuacions així, que, lamentablement, no és la primera vegada que passen. L'administració catalana faria bé de mantenir-se ferma en les seves posicions si les considera justes i equilibrades en una disputa que també ha de tenir en compte el ciutadà. En aquest cas, l'usuari, facilitant-li ofertes diferents.

Fa temps que el conflicte entre el taxi, els VTC i l'administració està encallat. La demanda dels taxistes que la sol·licitud de VTC es faci, almenys, amb dotze hores d'antelació, consolida la situació actual. És obvi que el sector del taxi ha fet millores els últims anys. I ha provat de posar-se al dia amb inversions importants per ser tan competitiu com pugui. Però el règim, a la pràctica, de monopoli, ha de donar pas a un altre de més competència. Preservant la realitat actual, però no tancant els ulls davant noves realitats.

Barcelona no pot ser diferent de París, Brussel·les, Berlín o tantes altres capitals on s'ha aconseguit una convivència raonable; després, és l'usuari qui acaba fent la tria. Aquest procés pot ser escalonat i preservar drets que actualment existeixen. Però, així com la protesta és legítima, la violència no només enverina les posicions, sinó que deixa fora del terreny de joc les reclamacions dels qui les formulen. Només cal veure la reacció a les xarxes socials a les agressions que han patit els conductors d'Uber i Cabify, que ràpidament s'han fet virals, i que en mostraven a un d'atès a terra per agents de la Guàrdia Urbana amb un desfibril·lador, després que el seu vehicle fos atacat violentament per manifestants del taxi i es visquessin escenes de terror.

El cert és que, en vista dels esdeveniments, aquest divendres el sector del taxi ha perdut molts llençols en la defensa de les seves posicions. Com més aviat rectifiqui molt millor.

Informa:ELNACIONAL.CAT (18-1-2019)