LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

Mar de fons a l'ANC per la "paràlisi", la "pèrdua de lideratge" i el "seguidisme dels partits". Les discrepàncies sobre el funcionament i l'estratègia que ha d'adoptar l'entitat durant els propers mesos -amb el focus fixat en el judici de l'1-O, les municipals i el full de ruta republicà- ja han encès la crítica d'alguns sectors que fins al moment no l'havien abanderada sumant-se així als que, en minoria, ja discrepaven del rumb de l'entitat.

Assemblees del Barcelonès i el Gironès tenen a les seves mans un document impulsat per alguns coordinadors de zona qüestionant la marxa de l'ANC i apostant per convocar assemblea extraordinària amb eleccions anticipades al secretariat nacional -rellevant si cal Elisenda Paluzie- i modificació d'estatuts per remarcar-ne la independència política.

Així consta al document al qual ha tingut accés NacióDigital i que ja s'ha fet arribar a assemblees de Barcelona i de l'àrea metropolitana tot i que fins ara ha tingut un ressò modest, ja que tres de les quatre que l'han debatut l'han rebutjat per la seva contundència. En aquest es critica que l'ANC està "paralitzada pel que fa al seu discurs i les seves accions" i es denuncia que el comitè permanent del secretariat nacional està polititzat, motiu pel qual també s'insta a canviar els estatuts de l'Assemblea, en el sentit d'afegir que cap secretari amb militància a partit polític pugui ser membre del comitè.

Una incompatibilitat, remarquen, delimitada als tres anys anteriors a les eleccions del secretariat i fins a la fi del mandat, ja que és "una de les causes de la inacció de l'entitat". La petició arriba en el moment que l'ANC està més distanciada de l'espai neoconvergent i d'ERC i impulsa un quart espai independentista de la mà de Demòcrates, Solidaritat i de Jordi Graupera, candidat a Barcelona després del procés de primàries.

Debat i recollida de firmes

Entre els promotors del motí hi ha exsecretaris nacionals com Xavier Vidal -va ser candidat a les primàries per Barcelona- i rep el suport de secretaris actuals com Maria Mas, Montse Soler o Francesc Cara, segons asseguren fonts de l'ANC a aquest diari i confirmen alguns dels implicats. No obstant això, remarquen que el document és una proposta inicial sobre la qual encara no està clara la viabilitat i que pot modificar-se. El document s'haurà de debatre local o territorialment i, si aconsegueix un suport considerable, es promourà una recollida de firmes per convocar l'assemblea nacional extraordinària per modificar els estatuts i renovar el secretariat. A més, indiquen altres fonts, aquest diumenge hi ha prevista una reunió amb Paluzie per provar d'acostar posicions.

La nova onada de crítics arriba després de les primàries republicanes, on, en el cas de Barcelona, van participar només una tercera part dels inscrits. Alguns sectors de l'Assemblea consideren que, després de demanar unitat, l'entitat s'ha allunyat dels seus principis fundacionals atenent els interessos dels partits implicats en el procés.

Tensió pel "partidisme"

El malestar pel funcionament intern es va atiar durant l'últim secretariat extraordinari, quan la direcció no va permetre debatre una sèrie de propostes presentades per alguns dels secretaris, per estar fora de termini, expliquen fonts coneixedores de la reunió.

La tensió s'havia accentuat el 22 de desembre quan, després d'haver donat un ultimàtum al Govern per fer efectiva la República, l'Assemblea "no va respondre a les expectatives que s'havien creat", critiquen les mateixes fonts. El document admet que, si bé Paluzie "manté un discurs clar quant a la unilateralitat", després les seves accions i propostes "no ho demostren". Mentre una part del secretariat demanava mobilitzacions davant del Parlament i del Govern per exigir passes cap a la independència, una altra optava per accions més prudents, atenent les reunions estratègiques que de manera periòdica es porten a terme amb els partits i el Govern.

Segons el document, "la majoria de comissions de treball estan paralitzades pels que fan seguidisme dels partits polítics i pels que esperen rebre ordres del comitè permanent". Això fa que siguin "inoperants", denuncien, i que diversos secretaris nacionals "veritablement independents" es donin de baixa arran de les dificultats que tenen de participar-hi.

El funcionament del secretariat

Aquests sectors crítics asseguren en l'escrit difós a les assemblees que "l'actual situació de l'ANC és absolutament contrària als principis fundacionals" de l'entitat, i que a més, "incompleix clarament els estatuts". També denuncien que el secretariat "està perdent la seva funció i la llibertat d'acció" i que està "supeditat al comitè permanent que fa seguidisme de les consignes dels partits". Se l'hauria "buidat de contingut" per culpa d'un funcionament "piramidal".

Informa:NACIODIGITAL.CAT (19-1-2019)