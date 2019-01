LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

Ramon Serra, editor

Que el futur del català a les escoles estigui a mans d'una associació anomenada "Escuela Bilingüe"---deu voler dir castellà i espanyol--demostra fins a quin punt les competències de la Generalitat són de fireta. Que el Gobierno vulgui ficar-hi mà pot ser comprensible, però que una associació al servei de la colonittzació espanyola pugui decidir què cal fer amb la llengua a les escoles em sembla demencial.

Això és una abaixada de pantalons intolerable. Calen dimissions per dignitat. Cap tribunal ni ningú no pot decidir posar les nostres polítiques lingüístiques a mans d'aquesta ni de cap altra associació. Per favor, que algú amb més poder que jo faci sonar el senyal d'alarma per apagar aquest foc abans que tot no estigui cremat.

La lluita per la independència com a objectiu final no ens ha de fer perdre la lluita per la supervivència diaria, la del dia a dia, amb les coses que reafirmen la nostra identitat i ens relliguen com a poble. Que el llegir no ens faci perdre l'escriure. Amb la llengua no s'hi juga, perquè com diu la cançó " qui perd la llengua perd la identitat"

