LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

Per Ramon Serra, editor

Cal celebrar que les Balears puguin veure alguns canals de la televisió catalana. Però és una llàstima que només puguin rebre, per exemple,TV3CAT i no pas l'emissió normal de TV3. La TV3CAT és l'emissió internacional que no ofereix, entre altres coses, els anuncis de TV3. Diuen que els anuncis només són per a l'àmbit autonòmic.Una excusa com una altra per impedir-ne la recepció normal a tot arreu.

El mateix passa amb IB3 que es veu al Principat sense anuncis. Això provoca que hi hagi molts espais en buit a la programació que rebem aquí. D'altra banda, tampoc no tinc constància que IB3 Ràdio es sintonitzi en el dial de la FM a Catalunya. En definitiva, tot queda penjat d'un fil. D'un fil polític, naturalment . No som més que un país ocupat i només tenim unes engrunes de poder. A voltes unes molles, però com diuen els tòpics volem el pa sencer.

D'altra banda, no hi ha manera que hi hagi reciprocitat entre TV3 i À Punt. Comprenc que la situació dels País Valencià és d'una prudència segurament excessiva. Amb tot, TV3 hauria de fer-ne el primer pas i permetre la presència de la televisió valenciana en alguna de les freqüències que té. S'ha demostrat que tècnicament és possible.

Una altra mesura que caldria fer seria que la Generalitat recuperés la freqüència de 8TV a mans del Grup Godó. En el seu dia el govern de Pujol li va concedir aquesta llicència si es convertia en la televisió privada en català. De privada ho és molt, però de català ben poca cosa. Mireu-ne la programació. Durant el cap de setmana i sobretot a l´estiu el català hi és residual.

És evident que no compleix amb els objectius. Aleshores fa falta alguna denúncia per tal de retirar-li la llicència i donar-la a altres grups que farien servir el català. No sé si la Plataforma per la Llengua amb tantes coses que fa té prou forces per encarar aquesta campanya. Però us ben asseguro que val la pena.