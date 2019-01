LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

" Els últims dies a Lledoners "



Els presos ocupen amb la defensa, les visites, l'activitat política i l'esport les setmanes prèvies al judici. Separar-se de les famílies és el que més els angoixa



per Ferran Casas / Oriol March



"Estem bé, però això no deixa de ser una merda". La frase, gràfica, és d'Oriol Junqueras. I resumeix els ànims dels presos polítics en els dies previs al trasllat cap a Madrid, senyal inequívoc de la imminència del judici al Tribunal Suprem. Els últims dies a Lledoners -on hi ha set dels privats de llibertat, que se sumen a Carmen Forcadell i Dolors Bassa, tancades a Mas d'Enric i Puig de les Basses- els serveixen per perfilar els detalls de la defensa, rebre totes les visites pendents abans que arrenqui un procés al Suprem que durarà mesos, concedir entrevistes i acomiadar-se dels altres interns amb qui han teixit relació.

El component que més els ha ajudat a integrar-se és l'esport, segons assenyala Josep Rull des del locutori número cinc a NacióDigital. "No havia estat mai musculat!", s'exclama l'exconseller de Territori i Sostenibilitat, vestit amb roba d'esport i unes vambes de córrer amb detalls llampants. És el rei del ping-pong del seu mòdul: fa unes setmanes es va proclamar campió i va poder pilotejar amb noms reconeguts d'aquest esport com a premi.

Rull també fa spinning -com Joaquim Forn- sota les ordres de Raül Romeva, que els fa de monitor. "A vegades l'hem de frenar perquè no tots som com ell", admet Rull. Romeva, exconseller d'Exteriors, és un esportista nat i a la presó encara se li nota més. Quan el van triar de cap de cartell de Junts pel Sí, s'estava preparant per una travessa de 25 quilòmetres de natació.

Preparant la comissió del 155

L'agenda de visites és especialment intensa a mida que s'acosta el trasllat cap a Madrid, molt probablement a Soto del Real. El que més fastigueja els presos és que en els propers mesos el contacte amb les famílies serà molt més complicat. L'entrada de Lledoners és un eixam d'autoritats que han de tractar qüestions urgents.

Dimecres, a les 15.30, hi entraven els principals responsables del grup de Junts per Catalunya (JxCat) -Albert Batet, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós, Marta Madrenas- per tractar amb els diputats Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez les dificultats per comparèixer a la comissió del 155. Tenen coll avall que no podran fer-ho ni tan sols per videoconferència, i preparen escrits. L'exconseller de Territori indicarà que la intervenció de l'autonomia va ser "tènue" al Departament perquè "no entenien polítiques tan avançades".

Romeva fa de monitor d'spinning dels seus companys, entre els quals Rull i Forn, que no sempre li poden seguir el ritme; l'exconseller de Territori és el campió de ping pong del seu mòdul

Just al locutori del davant, Junqueras i Romeva atenen dos periodistes d'Eldiario.es. Els acompanya també Sergi Sol, un dels principals assessors del líder d'ERC. Al cap d'una estona, l'exconseller d'Exteriors s'aixeca per anar a un espai contigu per saludar la periodista madrilenya Beatriz Talegón, que s'ha significat a favor del dret a l'autodeterminació i de la causa catalana des de diversos mitjans. Talegón -ho relata ella mateixa- ha vingut per insistir en la necessitat d'una llista unitària a les europees, desitjada per Carles Puigdemont i amb la que ERC no s'hi posa gens bé.

Poc després és Gabriel Rufián, portaveu d'ERC a Madrid, qui entra al locutori on hi ha Junqueras. L'activitat política a la zona de visites es compagina amb el dia a dia habitual de la presó: dos interns conversen amb el seu advocat des del locutori tres, mentre que un altre es desplaça cap a les sales habilitades de videoconferències per tenir una comunicació amb l'exterior. En aquest moment, al pàrquing de Lledoners hi estacionen els vehicles que porten les següents visites. Dirigents d'entitats, advocats, exdirigents polítics de primer nivell i periodistes comencen els tràmits per entrar.

D'Ortega a Francesc Homs

Per arribar als locutoris s'ha de travessar un pati de ciment en el qual, a mitja tarda, coincideixen l'exvicepresidenta Joana Ortega -ve a veure Quim Forn- i els màxims responsables d'Òmnium al costat de Jordi Cuixart, Marcel Mauri i Jordi Bosch. A la porta d'entrada, Jordi Pina -advocat de Rull, Turull i Sànchez- passa l'escàner de seguretat al costat de Francesc Homs, coordinador de les defenses.

A la sala d'espera, mentre Mauri visita Cuixart, els advocats Marina Roig i Àlex Solà conversen a l'espai on hi ha la màquina de cafè. Dos col·laboradors de Romeva en temps d'Exteriors fan tràmits a la guixeta d'informacions. L'entrevista de NacióDigital a Jordi Sànchez, en aquell moment, és a punt d'acabar. L'expresident de l'ANC és un dels principals actors polítics a Lledoners -presideix el grup de JxCat i impulsa la Crida-, i manté relació epistolar constant amb Waterloo. A cavall de la presó i l'exili, al llarg de tots aquests mesos les grans decisions no s'han pres sense tenir-los en compte. A Madrid tot serà més complicat.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (19-1-2019)