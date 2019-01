LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

Moviment ràpid de la direcció de l'ANC en forma de carta als socis per intentar sufocar el moviment intern que en denuncia la "paràlisi", la "pèrdua de lideratge" i el "seguidisme dels partits" i que dissabte va donar a conèixer NacióDigital.

El dissabte, després de la publicació per part d'aquest diari, cap membre del secretariat se'n va fer responsable públicament malgrat que alguns d'ells en compartien l'esperit i diverses territorials de Barcelona ja han debatut o debatran el document crític amb la gestió d'Elisenda Paluzie després que alguns quadres se l'hagin fet seu. S'hi demana reformar els estatuts i convocar, prèvia recollida de signatures, una assemblea extraordinària que renovi el secretariat.

Davant el risc que vagi a més i creixi el qüestionament de la direcció i la seva feina amb la suma dels diferents sectors crítics, dissabte a la nit es va comunicar al secretariat l'enviament d'un escrit als associats que va arribar passades les onze de la nit i que defensa la gestió de l'actual equip malgrat que són "temps difícils". No hi ha cap anunci o novetat i només es fa un repàs del context polític i la feina feta dins i fora.

Els "únics" unilaterals

Segons Paluzie i els seus afins "Govern i Parlament no interpreten igual que la ciutadania el mandat de l'1 d’Octubre" i l'ANC és ja "l'únic actor que planteja la via unilateral". Després de la dura crítica als partits, cita, a més, les campanyes de consum estratègic, les primàries i diferents iniciatives mobilitzadores que han captat els esforços de l'entitat.

L'escrit assumeix que l'ANC "rep i rebrà crítiques" que són, diuen, "a vegades més innocents i d'altres orquestrades". La direcció es preocupa especialment de deixar clar que també hi ha treball intern i que des de l'estiu es prepara la modificació del reglament i els estatuts. En aquest sentit s'admet que, "malgrat els canvis", segueix havent-hi "molt a millorar".

I, finalment, intenten desactivar la petició d'una assemblea general extraordinària. Per això recorden que el 28 d'abril se'n celebra ja una d'ordinària. Paluzie tenia previst reunir-se aquest diumenge amb alguns dels dirigents i exdirigents crítics per mirar de reconduir la situació.

LA CARTA DE LA DIRECCIÓ DE L'ANC ALS SOCIS

Benvolgudes, benvolguts,

Vivim temps molt difícils, estem a les portes del judici de la vergonya mentre veiem que hem passat de la victòria més gran de l'independentisme amb l'execució del referèndum de l'1 d’Octubre a comprovar, més d'un any més tard, que Govern i Parlament no interpreten igual que la ciutadania el mandat de l'1 d’Octubre, a la vegada que vivim una repressió sense precedents.

Davant d’això, a l'Assemblea hem apostat per la via unilateral, perquè entenem que qualsevol escenari de referèndum pactat és una fal·làcia. Aquest Secretariat Nacional ens vam comprometre a arriscar-nos per aconseguir la implementació de la República catalana i a plantejar solucions diferents al que fins ara estàvem acostumats, les mobilitzacions.

És per això que hem plantejat les Primàries Catalunya com a mètode per apoderar-nos, el consum estratègic per estar preparats a nivell econòmic pel proper embat, hem presentat campanyes diferents com el #makeamove per poder internacionalitzar que el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya és un dret pel que s'ha de lluitar independentment d'on visquis, etc.

Són fórmules noves per arribar al nostre objectiu ja que ens trobem que som l'únic actor que plantegem que hem de continuar endavant amb la via unilateral i que cal fer-ho amb una estratègia compartida entre Govern, Parlament i poble mobilitzat.

És precisament per aquest posicionament que moltes vegades rebem i rebrem crítiques. A vegades, més innocents, d'altres orquestrades. Però això l’únic que fa és que la nostra determinació sigui més forta.

Som Assemblea i volem millorar cada dia, també a nivell intern, és per això que des del passat 9 de juny hi ha un grup de treball revisant els nostres Estatuts i el Reglament de Règim Intern (RRI) de l'ANC. La motivació és haver constatat que malgrat els canvis i revisions que s'hi han fet, segueix havent-hi molt a millorar. Constantment busquem simplificació, flexibilització, virtualització, democratització, transparència i transversalitat i la col·laboració de les assemblees.

El proper 28 d'abril tindrà lloc la nostra Assemblea General Ordinària i caldrà organitzar assemblees per treballar el nostre full de ruta i aquests documents. Esperem la participació de tothom per portar-ho a terme amb èxit.

Som fermesa, dignitat i coratge, #SomANC i treballem #CapALaIndependència

Secretariat Nacional

Assemblea Nacional Catalana

Informa:NACIODIGITAL.CAT (20-1-2019)