LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

"Colau, l'alcaldessa que no hi és mai "

José Antich





A l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, cal reconèixer-li una virtut per sobre de totes les altres que, segurament, té: l'enorme capacitat per desaparèixer del mapa, fer-se invisible, quan hi ha un problema a la ciutat. O bé no hi és. O bé no opina. O totes dues coses alhora. Algun assessor li deu haver dit que l'ambigüitat dona vots i que quan falten uns mesos per a les eleccions municipals la millor decisió és posar-se de perfil en el conflicte del taxi, que no sigui el cas que acabi molestant els taxistes, els treballadors dels VTC o, simplement, algun barceloní. Res no és culpa seva mai. Quina és la seva opinió sobre la solució del conflicte? No se sap. Més enllà de fer responsable la Generalitat que encara no s'hagi arribat a un acord. Ajudaria molt saber-la, perquè així a sobre de la taula hi hauria les propostes de la Generalitat, dels vaguistes i de l'Ajuntament.

Aquest dilluns hi pot haver un caos enorme a Barcelona després que els taxistes en assemblea hagin rebutjat la proposta de la conselleria de fixar una forquilla de temps de precontractació dels vehicles que seria sempre de quinze minuts com a mínim, un interval que els ajuntaments podrien allargar als seus municipis.

És evident que amb aquesta acció la Generalitat ja fa una diferència entre els taxis i els VTC. Els taxistes consideren massa poc els quinze minuts i van plantejar al principi 12 hores de carència, després sis i ara no se sap amb precisió. Les diferències són abismals, però la conselleria no té gaire marge si no vol caure en l'absurd que els VTC quedin en via morta.

Fa alguns dies que els taxistes ocupen una artèria tan important com la Gran Via i no sembla que el conflicte hagi de començar a solucionar-se. Aquest dilluns, pot estendre's per tot Catalunya si les previsions dels sindicats s'acaben complint. Caldrà tenir molta paciència, atès que la mobilitat pot complicar-se molt i els accessos principals a la capital poden ser un autèntic embut.

Informa: ELNACIONAL.CAT (21-1-2019)