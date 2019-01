LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

“En castellano!”



Jordi Creus



“En castellano o no entras” és la realitat d’aquesta Espanya irreformable que somriu mentre a Catalunya es trepitgen els drets més elementals

“Soc advocat i vinc a assistir un detingut.” Aquesta és la frase que va pronunciar l’advocat Benet Salellas a la porta de la caserna de la policia espanyola de Girona dimecres de la setmana passada. La conseqüència? Que durant una bona estona no el deixessin entrar a parlar amb el seu client, l’alcalde de Verges, Ignasi Sabater, detingut per ordre de no se sap qui, per comunicar-li que se l’investiga per un delicte de desordres públics.

“En castellano o no entras” va ser la resposta policial. A l’Europa del segle XXI, Benet Salellas, l’advocat de l’alcalde democràtic de Verges, no pot parlar en la seva llengua davant d’un policia espanyol, malgrat que les lleis diguin que qualsevol ciutadà pot expressar-se en l’idioma oficial que esculli davant l’administració de l’Estat a Catalunya. Mireu si és fort, que Benet Salellas no pot ni parlar davant de la policia que ha detingut l’alcalde democràtic de Verges –i el de Celrà i 14 persones més– en la llengua amb què parla amb la seva família de Bell-lloc d’Urgell la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Què et sembla, Teresa? Aquesta és la manera de desescalar, de temperar els ànims i de trobar camins per poder dialogar? Aquest és el famós problema de convivència entre catalans de què parla Pedro Sánchez? “En castellano o no entras“ és la realitat d’aquesta Espanya irreformable que somriu mentre a Catalunya es trepitgen els drets més elementals. Llegeix més...