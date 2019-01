LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

La Crida per la República, la formació política promoguda per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exlíder de l'Assemblea Nacional Catalana Jordi Sànchez afronta aquesta setmana el seu congrés fundacional. Els impulsors de la formació volen començar a concretar una “agenda política” per a les eleccions municipals i europees i anar perfilant les llistes amb les quals concorreran als comicis del mes de maig. Aquest dilluns, després d'una reunió amb els diputats de Junts per Catalunya, Puigdemont ha insistit que buscaran una “candidatura el màxim d'unitària possible”. L'expresident ha afirmat, a més, que no descarta presentar-se per als comicis europeus.

Puigdemont no ha volgut entrar en el debat sobre els noms que hi ha sobre la taula ni per a les eleccions municipals, sobretot per a l'alcaldia de Barcelona, ni per a les europees. Sobre aquest tema, segons Nació Digital, l'expresident ha ofert un lloc a l'advocada Beatriz Talegón. Puigdemont no s'ha referit a aquesta possibilitat i s'ha limitat a demanar “prudència” davant de les informacions que puguin anar sortint. Sí que ha confirmat l'oferiment que va fer Jordi Turull per als comicis al Parlament Europeu. I, a més, ha sostingut que no descarta anar ell mateix en aquestes llistes.





Les diferències en les defenses marquen el judici del procés

La Crida Nacional de Puigdemont ja és partit polític

Puigdemont, acompanyat pel president Quim Torra, ha recordat que en el seu moment ja va proposar anar de número dos d'una “candidatura unitària” que encapçalaria el líder d'ERC, Oriol Junqueras. Per tant, això vol dir que no es descarta per figurar en unes llistes, ha afegit. I en qualsevol cas, ha reblat, no es descarta per “participar activament en totes les eleccions”, donant “suport explícit” als caps de cartell de totes les municipals i europees.

Estratègia davant del judici dels polítics del procés

Puigdemont s'ha remès, en qualsevol cas, a dissabte, quan en el congrés fundacional podran “concretar una proposta” a la qual ha dit que aspiren que “s'hi afegeixin la majoria dels actors polítics”. Queda per veure també com s'enfila aquest moviment, registrat com a partit polític des del 8 de gener, amb el PDeCAT, que ha admès que és "l'únic capaç de subscriure acords” amb el Partit Nacionalista Basc (PNB) per conformar una llista.

El grup parlamentari també ha debatut sobre l'estratègia que adoptaran davant del judici als polítics del procés. Puigdemont ha afirmat que és “una oportunitat” per demostrar “de què va i de què no va el judici”. “No va de rebel·lió, perquè no n'hi va haver. Va de l'1 d'octubre”, ha indicat l'expresident. Puigdemont també ha conegut aquest migdia que el Tribunal Constitucional ha acceptat a tràmit el recurs en contra de la seva suspensió com a diputat. L'expresident ha considerat que és un “tràmit indispensable” per poder recórrer al Tribunal d'Estrasburg i ha instat la justícia a “decidir ràpidament” en la direcció que cregui convenient.

Informa:ELPAIS.CAT (21-1-2019)