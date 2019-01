LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

"El català de GPS, passa’l"



«El català oral s’està transformant ràpidament en una espècie de lletreig de missatge pre-enregistrat, a la castellana manera, allà on la pronunciació genuïna sempre havia lliscat com un patinet»

Marta Rojals





A la llengua pròpia del país li passa com a la política del país. A cada nova ofensiva anticatalanista, l’equidistància del ‘tant és una banda com l’altra’ es pot comparar amb l’equidistància de ‘l’important és que ens entenguem’, que no ve d’un pronom ni d’una ela geminada. I el problema d’una situació com aquesta, i ja ens centrem en el català, és que condemna els parlants a prioritzar, que vol dir fer renúncies, i una renúncia automàtica és la qualitat de la llengua: reivindicar-la, o encara que sigui enyorar-la, ha esdevingut un luxe malvist, una preocupació capriciosa i elitista mentre falti en aquesta terra rebel una beca menjador per donar.

Per tant, si ja era prescindible aquell article de tal dia com avui sobre la qualitat de la llengua escrita, imagineu-vos com deu ser-ho aquest que vol tocar una cosa tan volàtil com la llengua parlada, o encara pitjor: la llengua pronunciada, que és reflexa com una respiració. I, com a colofó de la prescindibilitat, havent d’advertir una vegada més que la que aquí s’esbrava no és cap experta en llengua, que si de cas n’escriu com a usuària a temps complet amb una certa fixació. Avisats tots, anem per feina:

Com sabeu, servidora és parlant de català occidental, i no sé com va ara, però fa trenta anys, els escolars 'occidentals' apreníem a escriure en català tot 'traduint' la nostra parla 'defectuosa' a l'estàndard acadèmic central: el 'lo' traduït per 'el' és paradigmàtic, però també havíem d'adaptar-nos a les conjugacions del Xuriguera i a substituir una mà de lèxic quotidià que de vegades s'assemblava al nostre com una safranòria a una pastanaga. Però un cop passats per l'adreçador i arribats al curs pre-universitari, ens va tocar d'aprendre la transcripció fonètica i vam descobrir, oh, meravella, que la nostra pronúncia natural tenia representació de ple dret en aquell alfabet ple de símbols grecs i llatins i d'altres de segur que inventats. Que les nostres 'e' obertes a final de mot, les nostres meues i teues, els nostres anàmos-en i tornàmos-en tenien el seu lloc al món.