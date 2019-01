LA LLENGUA, AL JUDICI DE L'1-O: LA JUSTÍCIA ESPANYOLA MENYSPREA EL CATALÀ

L'actor i director Joel Joan no és sospitós d'haver-se amagat mai de dir el que pensa i defensar i lluitar per una Catalunya independent. Només cal veure com estava decorada la taula que va parar a casa seva per celebrar el dinar de Nadal, plena d'estelades.

Fa uns mesos, en una entrevista per a En Blau, va expressar el seu enuig per la deriva que ha agafat la situació en una Catalunya que va celebrar un referèndum, "no només legal, sinó que a més ens el van intentar tirar a terra de males maneres. Si les urnes no són la proa que hem de seguir en aquest país i en qualsevol país europeu, doncs em quedo desarmat i penso, "Com ho solucionem? Quin és el següent pas? Com podem acceptar la societat i els polítics que tot això estigui passant i no fem tots una vaga general fins que les coses tornin a ser democràtiques?":

Joan entén que la política sovint es cuina a foc lent, però ell és un actor de raça que es buida damunt l'escenari i ho dona tot en cada funció. D'aquí que no entengui que no es posi la directa i que segons què llegeixi o escolti el posi neguitós i impacient. Aquest cap de setmana Oriol Junqueras ha donat una entrevista pel diari El País, on, entre d'altres consideracions, va respondre a la pregunta "Pot solucionar-se la qüestió política catalana per la via unilateral, com van defensar la Generalitat i el seu partit?". El líder d'ERC es mostra "compromès amb la bilateralitat i amb la multilateralitat, amb un diàleg obert. Cap gran conflicte és estrictament unilateral, les solucions han de ser de caràcter multilateral, també la de Catalunya".

Com a "federalista europeu convençut", quan li repregunten si "descarta una solució unilateral per a Catalunya", les set paraules que empra Junqueras han fet pensar a més d'un: "O és multilateral o no té solució". Joel Joan, ara a la cartellera amb l'obra Escape room, del que escaparia és d'aquesta indefinició. L'intèrpret s'ha fet ressò de les paraules del polític d'Esquerra i ha escrit un tuit contundent, recordant-li precisament el full de ruta que tenia temps enrere Junqueras:

La independència es proclama i es defensa, deia ell no fa tants anys. Doncs ha resultat que es proclama i després et sents culpable i es demana perdó. Estem cardats, cardats. https://t.co/wdsJMwFWWJ

— Joel Joan (@JoelJoanJuve) January 20, 2019

La difícil situació de Junqueras, que fa més d'un any que és a la presó, i a les portes d'un judici del que considera que "El nostre no serà un judici just perquè fins ara tampoc ho ha estat, ni en el procediment ni durant la instrucció", ha estat considerada per alguns tuitaires que s'han adreçat a Joel Joan per recordar-li que el procés no és bufar i fer ampolles. D'altres li han donat la raó sobre el camí a seguir:

Informa:ELNACIONAL.CAT (22-1-2019)